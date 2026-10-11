Δεν σταματά να σκοράρει ο Έντουαρντς: Μετά τη Λετονία, κάρφωσε και τη Γουότφορντ με γκολάρα!

Σε... υψηλές πτησεις συνεχίζει ο Μάρκους Έντουαρντς! Ο 27χρονος Αγγλοκύπριος επιθετικός, μετά τις εκπληκτικές του εμφανίσεις με την Εθνική Κύπρου και το πανέμορφο γκολ που σημείωσε απέναντι στη Λετονία, σκόραρε χθες (10/10) ακόμη ένα εντυπωσιακό γκολ, για την 9η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ,

Στη νίκη της Μπέρνλι με 4-0 εκτός έδρας επί της Γουότφορντ, ο Έντουαρντς σημείωσε το τέταρτο γκολ για την ομάδα του.

Μετά από σέντρα στη μεγάλη περιοχή, ο συμπατριώτης μας άσος έκανε το σουτ στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα!