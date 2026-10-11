Άφησε τα προβλήματα στο παρελθόν και έκανε νέα αρχή η Σέλτικ

Μόνο καλό φαίνεται ότι έκανε στη Σέλτικ το 20ήμερο διάλειμμα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και με την επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις, οι «καθολικοί» πανηγύρισαν τους τρεις βαθμούς με clean sheet, έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες.

Στην έδρα της Μάδεργουελ κατάφεραν να φτάσουν στο 2-0 με το χαμηλό σουτ του Ντουράν στο 9ο λεπτό και το γκολ του Νάιγκρεν στο 58’ για να διαμορφωθεί το τελικό σκορ.

Εξαιρετικός ο πορτιέρε των γηπεδούχων, Άλεξ Πάουλσεν, ο οποίος φρόντισε να μην ξεφύγει η κατάσταση και βρουν περισσότερα γκολ οι παίκτες του Μάρτιν Ο’Νιλ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής: Νταντί Γιουνάιτεντ – Χιμπέρνιαν 1-0

Ρέιντζερς – Κιλμάρνοκ 3-1

Φόλκερκ – Νταντί 1-2

Χαρτς – Σεντ Μίρεν 5-0

Μάδεργουελ – Σέλτικ 0-2

Αμπερντίν – Σεντ Τζόνστον (11/10, 16:00)