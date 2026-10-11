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Συνεχίζει το… βιολί της η Λάτσιο και με 3άρα παραμένει κορυφή - Επιτέλους χαμόγελα στην Μπολόνια

ΓΗΠΕΔΟ

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Ασταμάτητη συνεχίζει η Λάτσιο, η οποία επικράτησε 3-1 της Μόντσα και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε η Μπολόνια, λυγίζοντας με 2-1 τη Λέτσε εκτός έδρας.

Με σπασμένα τα φρένα συνεχίζει η Λάτσιο στη Serie A, καθώς η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την 6η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Οι Ρωμαίοι, παρά τις ελάχιστες μεταγραφές, τις αποχωρήσεις παικτών που δεν αντικαταστάθηκαν και τις εσωτερικές διαμάχες με τους οπαδούς, συνεχίζουν ακάθεκτοι. Απέναντι στη Μόντσα, η Λάτσιο επικράτησε με 3-1 και επέστρεψε στην κορυφή, φτάνοντας τους 16 βαθμούς, όσους έχει και η Ίντερ, με την οποία μοιράζεται την πρώτη θέση.

Την ίδια ώρα, η Μπολόνια άλωσε την έδρα της Λέτσε και, με τη νίκη της με 2-1, πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν, αφήνοντας πίσω το δύσκολο ξεκίνημά της και αναζητώντας πλέον μεγαλύτερη σταθερότητα στη συνέχεια.

Ο Ταβάρες έβαλε από νωρίς τη Λάτσιο σε θέση οδηγού, με τον Πορτογάλο να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης για το 1-0. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ασκούν πίεση και στο 23’ διπλασίασαν τα τέρματά τους, με τον Ίσακσεν να διαμορφώνει το 2-0. Το έργο της ομάδας του Γκατούζο έγινε ακόμη πιο εύκολο στο 35’, όταν ο Λουτσέσι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τη Μόντσα με δέκα παίκτες.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 με τον Γογκλίσιτζε στο 46ο λεπτό. Ωστόσο, στο φινάλε της αναμέτρησης, ο Πιναμόντι έβαλε τέλος στις ελπίδες της Μόντσα και στο 88’ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Στην αναμέτρηση της Μπολόνια με τη Λέτσε, ο Ορσολίνι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του στο 17ο λεπτό, κάνοντας το 1-0. Η Λέτσε αντέδρασε στο 64’, με τον Φατά να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Τελικά, ο Ένεμ είχε τον τελευταίο λόγο, πετυχαίνοντας το γκολ που χάρισε στην Μπολόνια το πολύτιμο τρίποντο με 2-1.

 

 

 

 

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