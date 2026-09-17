Εθνική Κύπρου: Εισιτήρια για τους αγώνες με Αρμενία και Λετονία
ΓΗΠΕΔΟ
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Νέα διοργάνωση, νέα προσπάθεια, νέοι στόχοι για την Εθνική μας ομάδα των Ανδρών!
Οι αγώνες του Nations League πλησιάζουν και η ομάδα μας θα κυνηγήσει τη διάκριση σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό όμιλο με Μαυροβούνιο, Αρμενία και Λετονία.
Οι πρώτοι εντός έδρας αγώνες θα γίνουν στις 2 και 5 Οκτωβρίου στο ΓΣΠ και θα αρχίσουν στις 19:00. Η Κύπρος θα υποδεχθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου την Αρμενία και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου τη Λετονία.
Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 10 ευρώ
Οικογενειακό εισιτήριο (δύο ενήλικες και μέχρι τρία παιδιά): 15 ευρώ στην ανατολική κερκίδα
Μαθητές 15 - 18 ετών: 5 ευρώ
Παιδιά μέχρι 14 ετών: Δωρεάν
Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα ΕΔΩ
Στις 2 και 5 Οκτωβρίου πάμε γήπεδο και στηρίζουμε την Εθνική μας! Στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει!
Πριν τους δύο εντός έδρας αγώνες, η Εθνική μας θα αγωνιστεί εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο (25 Σεπτεμβρίου, 21:45) και με τη Λετονία (28 Σεπτεμβρίου, 19:00).