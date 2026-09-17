Εθνική Κύπρου: Εισιτήρια για τους αγώνες με Αρμενία και Λετονία

Οι αγώνες του Nations League πλησιάζουν και η ομάδα μας θα κυνηγήσει τη διάκριση σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό όμιλο με Μαυροβούνιο, Αρμενία και Λετονία.

Οι πρώτοι εντός έδρας αγώνες θα γίνουν στις 2 και 5 Οκτωβρίου στο ΓΣΠ και θα αρχίσουν στις 19:00. Η Κύπρος θα υποδεχθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου την Αρμενία και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου τη Λετονία.

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

Οικογενειακό εισιτήριο (δύο ενήλικες και μέχρι τρία παιδιά): 15 ευρώ στην ανατολική κερκίδα

Μαθητές 15 - 18 ετών: 5 ευρώ

Παιδιά μέχρι 14 ετών: Δωρεάν

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα ΕΔΩ

Στις 2 και 5 Οκτωβρίου πάμε γήπεδο και στηρίζουμε την Εθνική μας! Στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει!

Πριν τους δύο εντός έδρας αγώνες, η Εθνική μας θα αγωνιστεί εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο (25 Σεπτεμβρίου, 21:45) και με τη Λετονία (28 Σεπτεμβρίου, 19:00).