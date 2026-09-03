Μετά την «σκούπα», πήρε 16 παίκτες ο Χριστοφή για την άνοδο

Με αδιαπραγμάτευτο στόχο την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία, πήρε σκούπα «καθάρισε» το περσινό ρόστερ και έφερε άλλους 16 παίκτες ο Δημήτρης Χριστοφή στην Ένωση. Ο νέος τεχνικός διευθυντής των «βυσσινί» που για τα δεδομένα της Β’ κατηγορίας έχει ένα πολύ καλό μπάτζετ στην διάθεση του απόκτησε 16 νέους ποδοσφαιριστές. Από αυτούς οι 7 είναι Κύπριοι και οι 9 ξένοι.

Οι 7 Κύπριοι

Οι 7 Κύπριοι που πήρε στην Ένωση ο Χριστοφή είναι οι Μάριος Περατικός, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Έκτορας Στεφάνου, Θωμάς Νικολάου, Δημήτρης Χρυσοστόμου, Μιχάλης Σολωμού και ο Δημήτρης Θεοδώρου που τέθηκε εκτός πλάνων από την Ανόρθωση. Ο Θεοδώρου προπονείται με την Ένωση εδώ και δύο εβδομάδες.

Οι 9 ξένοι

Οι εννέα ξένοι που πήρε στο «Τάσος Μάρκου» ο Δημήτρης Χριστοφή είναι ο 35χρονος επιθετικός Λουτσιάνο Ναρσίνγκ, ο 24χρονος Γαλλομαροκινός μέσος Τζιαλίλ Σάαντι, ο 24χρονος Σριλαγκέζος εξτρέμ Σαμ Ντουράντ, ο 28χρονος Αυστριακός μεσοεπιθετικός Νικολάι Μπόες, ο 29χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός Τσάβι Ναβάρο, ο 21χρονος Ελλαδίτης επιθετικός Θοδωρής Φανουράκης, ο 19χρονος Γάλλος μέσος Αντρέα Βενετίλη, ο 22χρονος Πολωνός τερματοφύλακας Τιμοτέους Σεβέριν και ο 35χρονος Δανός στόπερ Ράσμους Θελάντερ που έμεινε ελεύθερος από την Ομόνοια Αραδίππου.