Μετά την «σκούπα», πήρε 16 παίκτες ο Χριστοφή για την άνοδο
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ
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Για τα δεδομένα της Β’ κατηγορίας έχει ένα πολύ καλό μπάτζετ στην διάθεση του
Με αδιαπραγμάτευτο στόχο την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία, πήρε σκούπα «καθάρισε» το περσινό ρόστερ και έφερε άλλους 16 παίκτες ο Δημήτρης Χριστοφή στην Ένωση. Ο νέος τεχνικός διευθυντής των «βυσσινί» που για τα δεδομένα της Β’ κατηγορίας έχει ένα πολύ καλό μπάτζετ στην διάθεση του απόκτησε 16 νέους ποδοσφαιριστές. Από αυτούς οι 7 είναι Κύπριοι και οι 9 ξένοι.
Οι 7 Κύπριοι
Οι 7 Κύπριοι που πήρε στην Ένωση ο Χριστοφή είναι οι Μάριος Περατικός, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Έκτορας Στεφάνου, Θωμάς Νικολάου, Δημήτρης Χρυσοστόμου, Μιχάλης Σολωμού και ο Δημήτρης Θεοδώρου που τέθηκε εκτός πλάνων από την Ανόρθωση. Ο Θεοδώρου προπονείται με την Ένωση εδώ και δύο εβδομάδες.
Οι 9 ξένοι
Οι εννέα ξένοι που πήρε στο «Τάσος Μάρκου» ο Δημήτρης Χριστοφή είναι ο 35χρονος επιθετικός Λουτσιάνο Ναρσίνγκ, ο 24χρονος Γαλλομαροκινός μέσος Τζιαλίλ Σάαντι, ο 24χρονος Σριλαγκέζος εξτρέμ Σαμ Ντουράντ, ο 28χρονος Αυστριακός μεσοεπιθετικός Νικολάι Μπόες, ο 29χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός Τσάβι Ναβάρο, ο 21χρονος Ελλαδίτης επιθετικός Θοδωρής Φανουράκης, ο 19χρονος Γάλλος μέσος Αντρέα Βενετίλη, ο 22χρονος Πολωνός τερματοφύλακας Τιμοτέους Σεβέριν και ο 35χρονος Δανός στόπερ Ράσμους Θελάντερ που έμεινε ελεύθερος από την Ομόνοια Αραδίππου.