ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετά την «σκούπα», πήρε 16 παίκτες ο Χριστοφή για την άνοδο

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Για τα δεδομένα της Β’ κατηγορίας έχει ένα πολύ καλό μπάτζετ στην διάθεση του

Με αδιαπραγμάτευτο στόχο την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία, πήρε σκούπα «καθάρισε» το περσινό ρόστερ και έφερε άλλους 16 παίκτες ο Δημήτρης Χριστοφή στην Ένωση. Ο νέος τεχνικός διευθυντής των «βυσσινί» που για τα δεδομένα της Β’ κατηγορίας έχει ένα πολύ καλό μπάτζετ στην διάθεση του απόκτησε 16 νέους ποδοσφαιριστές. Από αυτούς οι 7 είναι Κύπριοι και οι 9 ξένοι.

Οι 7 Κύπριοι

Οι 7 Κύπριοι που πήρε στην Ένωση ο Χριστοφή είναι οι Μάριος Περατικός, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Έκτορας Στεφάνου, Θωμάς Νικολάου, Δημήτρης Χρυσοστόμου, Μιχάλης Σολωμού και ο Δημήτρης Θεοδώρου που τέθηκε εκτός πλάνων από την Ανόρθωση. Ο Θεοδώρου προπονείται με την Ένωση εδώ και δύο εβδομάδες.

Οι 9 ξένοι

Οι εννέα ξένοι που πήρε στο «Τάσος Μάρκου» ο Δημήτρης Χριστοφή είναι ο 35χρονος επιθετικός Λουτσιάνο Ναρσίνγκ, ο 24χρονος Γαλλομαροκινός μέσος Τζιαλίλ Σάαντι, ο 24χρονος Σριλαγκέζος εξτρέμ Σαμ Ντουράντ, ο 28χρονος Αυστριακός  μεσοεπιθετικός Νικολάι Μπόες, ο 29χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός Τσάβι Ναβάρο, ο 21χρονος Ελλαδίτης επιθετικός Θοδωρής Φανουράκης, ο 19χρονος Γάλλος μέσος Αντρέα Βενετίλη, ο 22χρονος Πολωνός τερματοφύλακας Τιμοτέους Σεβέριν και ο 35χρονος Δανός στόπερ Ράσμους Θελάντερ που έμεινε ελεύθερος από την Ομόνοια Αραδίππου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Super Cup και η απονομή στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μοράις: «Κάναμε φανταστικό παιχνίδι - Είναι ωραίο να κερδίζεις τρόπαια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν παίξαμε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο» - Τι είπε για έξτρα μεταγραφή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Απόλυτο στους τίτλους… από τα θεωρεία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καλόμαθε στα τρόπαια η Πάφος, σήκωσε και το Super Cup!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ της Πάφος FC και το πέναλτι που ζήτησε η Ομόνοια προηγουμένως

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σημαντική άνοδος για Τσιτσιπά στο ATP ranking μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open

Τένις

|

Category image

Ο Ενρίκε έχει παράπονα και επαναφέρει τη γιγαντοοθόνη στις προπονήσεις της Παρί

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ντεμπούτο με το «καλημέρα» και για τους δύο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φάσεις Vs κάρτες... ισοπαλία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι Γκρίνγουντ και Γκεντουζί κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το Champions League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ο Χιου Τζάκμαν θέλει τη Νόριτς και ετοιμάζεται για… μονομαχία με τον Ρέινολντς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ζωντανό» Super Cup!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΚ κοίταξε τον Ελ Σαραουΐ της Ρόμα πριν πάρει τον Ζοάο Μάριο

Super League

|

Category image

Ανακοίνωσε Πατράο από τηλεοράσεως η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη