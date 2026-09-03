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Ανακοίνωσε στόπερ ο Ολυμπιακός!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεγραφική ενίσχυση για τον Τακτακαλά

Οι μαυπράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου στόπερ Μαρκ Ταμάς. 

Η ανακοίνωση: 

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου αμυντικού Márk Tamás, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1 έτους.

Ο Márk, με ύψος 1,94 μ., αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, είναι αριστεροπόδαρος και διαθέτει σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στη μέχρι σήμερα επαγγελματική του πορεία έχει καταγράψει 318 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, εκ των οποίων 174 στην Α’ Κατηγορία της Ουγγαρίας και 47 στην Ekstraklasa της Πολωνίας.Έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις Diósgyőri VTK, Puskás Akadémia, Śląsk Wrocław, Sepsi OSK και Neftçi Baku, αποκτώντας εμπειρίες από τα πρωταθλήματα της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και του Αζερμπαϊτζάν.Έχει επίσης φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών της Ουγγαρίας, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του το 2021.Στην καριέρα του έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ρουμανίας και το Super Cup Ρουμανίας με τη Sepsi OSK, ενώ έχει καταγράψει και συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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