Η πρώτη απώλεια και η... επιστράτευση

Το πρώτο φετινό πλήγμα για την ΑΕΚ ακούει στο όνομα Γιουσέφ Αμίν. Το τραύμα του Ιρακινού εξτρέμ από το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ αποδείχθηκε πιο σοβαρό απ’ ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, με την ΑΕΚ να ενημερώνει επίσημα ότι ο 23χρονος ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη μερική ρήξη της πελματιαίας απονεύρωσης.

Ως εκ τούτου, θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο Αμίν θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μετά τον τραυματισμό του Αμίν, αναμένεται να επιστρατευτεί ο Ντόρντε Ιβάνοβιτς για τη μία θέση στα φτερά της επίθεσης, με δεδομένο ότι ο Λαγιούνι καλύπτει το δεξί φτερό.

Στον αγώνα της πρεμιέρας με τον ΑΠΟΕΛ, ο Ιβάνοβιτς είχε περάσει ως αλλαγή στο 60' της συνάντησης. Όσον αφορά το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν στη διάθεσή τους μόλις 250 εισιτήρια. Σε μια άλλη εξέλιξη, σύμφωνα με το ιταλικό «CuoreToro», ο 34χρονος τερματοφύλακας Αμπέρτο Παλεάρι, αποχωρεί από την Τορίνο και ετοιμάζεται να ενταχθεί στην ΑΕΚ.