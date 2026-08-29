Ξαφνική... αποχή των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ από την πρεμιέρα!

Λιγότερο από μία ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι στην «Αρένα» με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ, οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ ενημέρωσαν ότι θα απέχουν από το ματς της πρεμιέρας.

Με λιτή ανακοίνωση που εξέδωσαν μέσα από σελίδες τους στα ΜΚΔ, αναφέρουν:

«Αποχή λόγω έλλειψης σεβασμού και ανακριβειών που είδαν το φως της δημοσιότητας εναντίον του οργανωμένου οπαδικού μας συνόλου».