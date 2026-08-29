Πετεβίνος: Οι επενδυτές, ο Ρόσα και η ενίσχυση

Για αρκετά θέματα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος, πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λάρνακα.

Σε σχέση με τους επενδυτές, ανέφερε ότι δεν σημειώθηκε κάποια εξέλιξη και πρόσθεσε: «Είμαστε σε αναμονή για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν έρθει η απάντηση θα πούμε περισσότερα»

Αναφορά έκανε και για τον Ρόσα: «Συζητάμε για δανεισμό, είναι σχεδόν ολοκληρωμένο αλλά δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο από τη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε».

Όσον αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα, είπε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση.