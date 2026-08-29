Έξαλλος ο Ιραόλα με τον τέταρτο διαιτητή που δεν μπορούσε να ρυθμίσει τον πίνακα για τις αλλαγές

Ο Άντονι Ιραόλα περίμενε να δει τους Ενγκουμόχα, Χράφενμπερχ και Τσιμίκα να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσουν στο πρέσινγκ της Λίβερπουλ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ με το σκορ στο 1-1, αλλά ο τέταρτος διαιτητής είχε... άλλα σχέδια.

Για την ακρίβεια, ο φωτεινός πίνακας με τον οποίο θα γίνονταν οι αλλαγές άρχισε να δυσκολεύει τον υπεύθυνο για τη χρήση του και τις εντολές από την γραμμή του πλάγιου άουτ.

Ο Ισπανός τεχνικός γύρισε προς το μέρος του τέταρτου και έδειξε την αγανάκτησή του, ενώ, λίγο μετά το παιχνίδι και με τη Λίβερπουλ να παίρνει ξανά μονάχα έναν βαθμό στη 2η αγωνιστική της Premier League, ανέφερε:

«Δεν γίνεται να χρειάζεται τρία λεπτά ένας επαγγελματίας διαιτητής που λειτουργεί ως τέταρτος, για να κάνει τις αλλαγές μας...».

Ο τεχνικός του κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ και οι ποδοσφαιριστές του παραπονέθηκαν έντονα καθώς θεώρησαν ότι αν είχε υπάρξει διακοπή του ματς, ίσως να είχε αποφευχθεί η φάση από την οποία η Φόρεστ κέρδισε πέναλτι για το νέο, αλλά προσωρινό ξανά, προβάδισμα στο «Άνφιλντ».