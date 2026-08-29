Σόου Χάαλαντ-Τσερκί και άνετη τεσσάρα της Σίτι στο «Σέλχαστ Παρκ»!

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 2X2 στην Premier League, περνώντας με άνεση από το «Σέλχαστ Παρκ» και επικρατώντας 4-1 της Κρίσταλ Πάλας σε μια βραδιά όπου Χάαλαντ και Τσερκί έδειξαν ξανά πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η ομάδα του Μαρέσκα όταν βρίσκει ρυθμό. Οι «πολίτες», που θα βρεθούν και στον δρόμο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, έδειξαν για ακόμη μία φορά το βάθος και την ποιότητα του ρόστερ τους.

Η Σίτι μπήκε δυνατά και από νωρίς έδειξε ότι θέλει να επιβάλει τον ρυθμό της. Ο Χάαλαντ ήταν ο πρώτος που απείλησε και στο 17' άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική σέντρα του Σεμένιο. Το γκολ αυτό έδωσε ηρεμία στους φιλοξενούμενους, που συνέχισαν να κυκλοφορούν σωστά την μπάλα και να ψάχνουν χώρους γύρω από την άμυνα της Πάλας. Οι γηπεδούχοι είχαν στιγμές πίεσης, όμως δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν καθαρή ευκαιρία απέναντι στον σταθερό Ντοναρούμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σίτι ανέβασε στροφές και βρήκε γρήγορα το 0-2. Ο Τσερκί, που είχε ήδη αρχίσει να ανεβάζει την απόδοσή του, εκτέλεσε στο 54' με άψογο τελείωμα, δίνοντας στην ομάδα του ένα σημαντικό προβάδισμα. Η Πάλας όμως δεν παράτησε το ματς και δύο λεπτά αργότερα μπήκε ξανά στο παιχνίδι: Σε απίθανη εκτέλεση φάουλ του Πίνο, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Ντοναρούμα και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-2, σε μια φάση όπου ο Ιταλός τερματοφύλακας στάθηκε άτυχος.

Η αντίδραση της Σίτι ήταν άμεση. Στο 59' ο Τσερκί βρήκε ξανά χώρο, εκτέλεσε με δύναμη και ακρίβεια και έκανε το 1-3, σφραγίζοντας μια εντυπωσιακή προσωπική εμφάνιση. Η Πάλας προσπάθησε να ξαναβρεί ρυθμό, όμως η Σίτι είχε πλέον τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, με τον Μαρέσκα να διαχειρίζεται σωστά το προβάδισμα και να κλείνει τους χώρους.

Το τελικό 1-4 ήρθε στο 84', με τον Χάαλαντ να ολοκληρώνει το δικό του σόου. Ο Φόντεν τον βρήκε με εξαιρετική κάθετη και ο Νορβηγός, με ψύχραιμο τελείωμα, σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, βάζοντας την υπογραφή του σε μια ακόμη πειστική εμφάνιση της Σίτι. Η ομάδα του Μαρέσκα έκανε έτσι το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές, μετά την ανατροπή απέναντι στη Μπόρνμουθ, ενώ η Πάλας γνώρισε δεύτερη σερί ήττα μετά το 2-0 από την Έβερτον στην πρεμιέρα.