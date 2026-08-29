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Ρόδρι για το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα: «Εδώ ήθελα να βρίσκομαι - Τώρα είναι η ώρα να δουλέψω»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρόδρι για το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα: «Εδώ ήθελα να βρίσκομαι - Τώρα είναι η ώρα να δουλέψω»

Την ικανοποίησή του για την πρώτη του εμφάνιση με την Μπαρτσελόνα, στη νίκη 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, εξέφρασε ο Ρόδρι.

Ο Ρόδρι γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου», μετά την πρώτη του συμμετοχή, και δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα, πως ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στους Καταλανούς.

Ο Ρόδρι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα, ευχαριστημένος με τη νίκη. Δύο στα δύο. Είναι σημαντικό να βρω ρυθμό, να προσαρμοστώ σε αυτή τη σπουδαία ομάδα. Πρώτα λεπτά και καλά συναισθήματα. Ήταν ένα μακρύ καλοκαίρι, μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Πρέπει να βρω ρυθμό γρήγορα. Είχα πολύ λίγες προπονήσεις. Αυτά τα λεπτά ήταν πολύ σημαντικά για να βρω ρυθμό. Εδώ ήθελα να βρίσκομαι. Τώρα είναι η ώρα να δουλέψω.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο είναι εδώ και πρέπει να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Αυτή η ομάδα έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και θα το προσπαθήσουμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Δίνουμε διαφορετικές λύσεις στον προπονητή. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία που μας δίνει πολύ βάθος».

sdna.gr

Κατηγορίες

La Liga

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