Λουκ Μπράουερς στο στόχαστρο της Ομόνοιας

Δίχτυα για την απόκτηση του Λουκ Μπράουερς φέρεται να έχει ρίξει η Ομόνοια σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ολλανδία.

Πρόκειται για 28χρονο Ολλανδό μεσοεπιθετικό ο οποίος ανήκει στη Χέρενφεεν, με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας να επιβεβαιώνει, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη χώρα, ότι το τριφύλλι κατέθεσε πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, διευκρινίζοντας ότι η εν λόγω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή αλλά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ντιλ.

Διευκρινίζεται ότι ο Μπράουερς έχει συμβόλαιο με την ολλανδική ομάδα για ακόμη έναν χρόνο, ωστόσο, παρότι έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, δεν είναι πλέον στις πρώτες επιλογές του προπονητή του.

Ο Μπράουερς, ο οποίος αγωνίζεται στη Χέρενφεεν από το 2023 (αρχικά με τη μορφή δανεισμού και με αγορά το 2024), έπαιξε επίσης σε Ντεν Μπος, Γκο Αχέντ Ιγκλς και Ουτρέχτη. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 35 συμμετοχές με πέντε γκολ και επτά ασίστ.