Κωστή: «Αν το δούμε πιο ψυχρά πρέπει να είμαι ευχαριστημένος»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή μετά το ισόπαλο 3-3 με τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

«Νομίζω είχαμε τέλειο ξεκίνημα. Τα πρώτα λεπτά κυριαρχήσαμε και εφαρμόσαμε το τρόπο παιχνιδιού μας. Προηγηθήκαμε αλλά νομίζω αξίζαμε περισσότερα γκολ. Μετά νομίζω ήρθε ένας εφησυχασμός στην ομάδα αφού παίχτες ήθελαν να διαχειριστούν το ματς. Σταματήσαμε να παίζουμε με τον ρυθμό που παίζαμε και δεχτήκαμε δύο γκολ. Συζητήσαμε στα αποδυτήρια, έπρεπε να αντιδράσουμε. Δεν θα σταματούσαμε αν δεν γυρίζαμε το παιχνίδι. Αυτό έγινε κατά το ήμισυ. Είχαμε ευκαιρίες να το γυρίσουμε ολοκληρωτικά και να το κερδίσουμε. Παίζαμε σπίτι ματς και θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη. Αξίζαμε τη νίκη. Ανατρέψαμε το 3-1 και αν το δούμε πιο ψυχρά πρέπει να είμαι ευχαριστημένος με το 3-3. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας. Είμαστε καινούρια ομάδα, δεν μπορώ να έχω παράπονο. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι».