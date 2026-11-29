Copa Libertadores: To «σήκωσε» η Παλμέιρας, 26 τίτλους έφτασε η Βραζιλία και προσπέρασε την Αργεντινή
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 52ο λεπτό ο Παραγουανός διεθνής Ραμόν Σόσα
Η Παλμέιρας κατέκτησε το Copa Libertadores, επικρατώντας με 1-0 της Εστουντιάντες στον τελικό που διεξήχθη στο ιστορικό «Σεντενάριο» του Μοντεβιδέο στην Ουρουγουάη και επέστρεψε στην κορυφή της Νότιας Αμερικής. Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα πανηγύρισε το τέταρτο τρόπαιο της Ιστορίας της, μετά τις κατακτήσεις του 1999, του 2020 και του 2021.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 52ο λεπτό ο Παραγουανός διεθνής Ραμόν Σόσα, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό βολέ από κοντινή απόσταση μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια.
Η νίκη αυτή ενισχύει την κυριαρχία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου στη διοργάνωση, καθώς οι σύλλογοι της χώρας έφτασαν τους οκτώ διαδοχικούς τίτλους. Παράλληλα, η Βραζιλία ξεπέρασε την Αργεντινή στην ιστορική κατάταξη των κατακτήσεων, με 26 τρόπαια έναντι 25.
Η Εστουντιάντες προσπάθησε να αντιδράσει μετά το γκολ, όμως η εμπειρία της Παλμέιρας αποδείχθηκε καθοριστική.