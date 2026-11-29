Η Πάφος υποδέχεται στις 19:00 τον Άρη για την 11η αγωνιστική, σ' ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι όσον αφορά στη μάχη για Ευρώπη και όχι μόνο! Τις δύο ομάδες χωρίζει μόλις ένας βαθμός κι έτσι η νίκη αποτελεί μονόδρομο ώστε να μην χάσουν επαφή -και- με την κορυφή.

Οι γαλάζιοι ψάχνουν αντίδραση σε μια αναμέτρηση με ψηλό εμπόδιο, μετά τα όσα προηγήθηκαν στο παιχνίδι με τη Μίντιλαντ. Η ήττα αλλά και οι έντονες αντιδράσεις του Σα Πίντο προς συνάδελφο λόγω του ότι δεν του άρεσε η ερώτηση (!), προκάλεσαν προβληματισμό και αναστάτωση στις τάξεις της ομάδας. Πλέον, τόσο οι παίκτες όσο και ο Πορτογάλος τεχνικός καλούνται να δώσουν απαντήσεις και να βάλουν φρένο στον γενικότερο προβληματισμό. Με ενδεχόμενο τρίποντο λοιπόν αφήνει πίσω την ευρωπαϊκή αποτυχία και στέλνει μήνυμα επανεκκίνησης. Πάντως, το εγχείρημα δεν θα είναι εύκολο, καθώς παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια οι μεταξύ τους μονομαχίες είναι αμφίρροπες.

Στο στρατόπεδο του Άρη, τα δεδομένα είναι πιο... απλά. Οι πράσινοι βλέπουν πως η προσπάθεια τους αποτυπώνεται εντός των τεσσάρων γραμμών, πραγματοποιούν αξιόλογη πορεία και ο στόχος για έξοδο στην Ευρώπη δεν είναι ανέφικτος. Το αντίθετο. Ο Ράτζακοφ φαίνεται πως αυτή τη φορά βρήκε τον... τρόπο να οδηγήσει την ομάδα της Λεμεσού σε καλύτερες μέρες, όμως το αποψινό τεστ είναι σαφώς δυσκολότερο και στόχος είναι να το περάσει με επιτυχία.