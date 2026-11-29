Ο ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ισοπαλία (1-1) με την Ομόνοια και ευελπιστεί πως θα αρχίσει νέο νικηφόρο σερί που θα τον ανεβάσει στον βαθμολογικό πίνακα.

Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν είχε την πολυτέλεια για χαμένο έδαφος καθώς ο συνωστισμός στα ψηλά είναι τέτοιος, που ο κάθε βαθμός μετρά ίσως και... διπλά. Το εμπόδιο της Krasava ENY δεν ήταν ψηλό όμως όσο το σκορ ήταν στο στενό 1-0, η πίεση και το άγχος δεν ήταν σύμμαχος του ΑΠΟΕΛ.

Σαφώς και ο Νίκος Παπαδόπουλος κρατά το πολύ καλό πρώτο 45λεπτο. Η ομάδα του κυριάρχησε, είχε τον ρυθμό και τις ευκαιρίες, ενώ αποτελεί μεγάλη απορία πως ο δείκτης του σκορ έμεινε στο 1-0. Εκ του αποτελέσματος, ο Τζούρισιτς θεωρείται το πρόσωπο-κλειδί για την ομάδα της πρωτεύουσας. Και όχι μόνο για ψες! Ο Σέρβος αρχίζει να δικαιώνει τις προσδοκίες, καθώς δεν ήταν μόνο το τρίποντο με την ομάδα του Ύψωνα, ήταν και το γκολ με το οποίο ισοφάρισε προ ημερών την Ομόνοια στο αιώνιο ντέρμπι!

Δύο παιχνίδια που οι γαλαζοκίτρινοι έψαχναν έξι βαθμούς, πήραν τέσσερις, κι αυτοί από έναν και μόνο παίκτη. Πρόκειται για ευχάριστη συνθήκη για την ομάδα της πρωτεύουσας αλλά και την τεχνική ηγεσία, που μεγαλώνει τη λίστα με τους σκόρερ.