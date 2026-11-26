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Ευρωπαϊκή βραδιά με κυπριακό ενδιαφέρον, καθώς η Ομόνοια αντιμετωπίζει απόψε τη Γιουβέντους στο Τορίνο και η Πάφος υποδέχεται τη Μίντιλαντ στο «Άλφαμεγα». Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και επιλογές για το τελικό αποτέλεσμα, τα γκολ και ειδικές αγορές των δύο αναμετρήσεων.

Η Ομόνοια δοκιμάζεται στις 22:00 απέναντι στη Γιουβέντους, για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, αναζητώντας βαθμολογικό όφελος στην Ιταλία.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Γιουβέντους προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.23, η ισοπαλία στα 6.70 και η επικράτηση της Ομόνοιας στα 11.75.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το σουτ προσφέρεται στο 1.42, η κεφαλιά στα 5.40 και το πέναλτι στα 6.60. Το πρώτο γκολ να προέλθει από φάουλ προσφέρεται στα 14.00, το αυτογκόλ στα 28.00, ενώ η επιλογή να μη σημειωθεί κανένα γκολ βρίσκεται στα 14.00.

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Νωρίτερα, στις 19:45, η Πάφος φιλοξενεί τη Μίντιλαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Πάφου προσφέρεται από τη Stoiximan στα 3.15, η ισοπαλία στα 3.60 και η επικράτηση της Μίντιλαντ στα 2.20.

Στα συνολικά γκολ, το Over 1.5 προσφέρεται στο 1.20 και το Under 1.5 στα 4.60. Για το όριο των 2.5 γκολ, το Over βρίσκεται στο 1.62 και το Under στα 2.32, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικά σενάρια εξέλιξης της αναμέτρησης.

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