Μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση δίνει σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η Εθνική Κύπρου Ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βόρειο Μακεδονία, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 6ου ομίλου της δεύτερης φάσης των προπροκριματικών του FIBA EuroBasket 2029.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην αθλητική αίθουσα «Λάζαρ Λέτσιτς», με ώρα έναρξης τις 19:00 ώρα Κύπρου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε στη Βαλκανική χώρα έχοντας ως στόχο να συνεχίσει τη θετική πορεία που ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο, όταν επικράτησε της Αυστρίας με 77-72 στη Λεμεσό.

Η ομάδα του Παναγιώτη Γιανναρά γνωρίζει ότι έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιοτικούς καλαθοσφαιριστές και σημαντικές παραστάσεις από κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησε επίσης με νίκη τις υποχρεώσεις της στον όμιλο, επικρατώντας εκτός έδρας της Αυστρίας με 91-59. Έτσι, οι δύο ομάδες μπαίνουν στην αυριανή αναμέτρηση έχοντας από μία νίκη, με το αποτέλεσμά της να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Άλλωστε, η πρώτη θέση του ομίλου είναι εκείνη που εξασφαλίζει την πρόκριση στην κύρια προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2029.

Γιανναράς: «Κάναμε θόρυβο και ίσως κάποιοι να μην το περίμεναν»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Παναγιώτης Γιανναράς, στάθηκε στη δυναμική που έχει αποκτήσει η Εθνική ομάδα μέσα από τις τελευταίες εμφανίσεις της, επισημαίνοντας ότι οι αντίπαλοι πλέον την αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη προσοχή.

«Νομίζω ότι κάναμε θόρυβο και ίσως κάποιοι να μην το περίμεναν. Στα επόμενα παιχνίδια οι αντίπαλοί μας θα είναι σίγουρα πιο συγκεντρωμένοι και πιο έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Κύπριος τεχνικός γνωρίζει πως η αποστολή στα Σκόπια θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ωστόσο εκφράζει εμπιστοσύνη στους διεθνείς και στη δουλειά που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της ομάδας.«Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τα παιδιά δουλεύουν και είναι πολύ συγκεντρωμένα. Θα δείξουμε τον χαρακτήρα και την ταυτότητα που έχουμε μέσα στο παρκέ και θα δούμε τι θα γίνει», υπογράμμισε.

Η κυπριακή ομάδα θα επιδιώξει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, να περιορίσει τα επιθετικά όπλα των γηπεδούχων και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές της στον όμιλο.

Η αποστολή της Εθνικής που συνοδεύει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Λούης Δημητρίου, αποτελείται από τους: Ιωάννη Γιανναρά, Παναγιώτη Παυλίδη, Παναγιώτη Μάρκου, Σόλωνα Αγγελή, Στέφανο Ηλιάδη, Αινέα Γιούνγκ, Φίλιππο Τίγκα, Σάιμον Μιχαήλ, Χάρη Γιανναρά, Στέφανο Τίγκα, Νίκο Στυλιανού, Ιωάννη Πασιαλή, Μιχάλη Κουμή.

Μετά την αναμέτρηση στα Σκόπια, η Εθνική μας θα μεταβεί στη Βιέννη, όπου την Κυριακή 29 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Αυστρία, στις 19:00 ώρα Κύπρου, ολοκληρώνοντας τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το παράθυρο του Νοεμβρίου.