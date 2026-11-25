Ενα ακόμα sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Πέμπτη (26/11) τη Μίλαν για τη League Phase του Europa League και ήταν γνωστό ότι τα εισιτήρια είχαν γίνει ανάρπαστα. Η ζήτηση εδώ και πολλές εβδομάδες ήταν πολύ μεγάλη για τη σπουδαία αναμέτρηση και ήταν θέμα χρόνου η εξάντλησή τους.

Το «Γ. Καραϊσκάκης» σε ένα ακόμα παιχνίδι θα είναι κατάμεστο, καθώς η πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) sold out. Τα εισιτήρια για τον αγώνα κόντρα στους «ροσονέρι» έκαναν «φτερά» και η ατμόσφαιρα στην έδρα του Ολυμπιακού αναμένεται «καυτή».

Η σέντρα της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 19:45, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ετοιμάσει κορεό το οποίο θα παρουσιάσουν πριν την έναρξη.

athletiko.gr