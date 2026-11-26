Οι ερυθρόλευκοι έχουν μαζέψει δέκα βαθμούς σε τέσσερις αγώνες και με ενδεχόμενη νίκη θα βάλουν γερές βάσεις για πρόκριση στους «16» αφού θα εδραιωθούν στην οκτάδα. Λίγο πιο μετά (22:00), ο ΟΦΗ φιλοδοξεί εντός έδρας απέναντι στην Άντερλεχτ να πανηγυρίσει την 3η του νίκη και να φτάσει τους εννιά βαθμούς, βάζοντας λιθαράκι για να βρίσκεται στην 24άδα. Στην κορυφή με το απόλυτο (12 βαθμούς) βρίσκονται οι Μπενφίκα, Μπόρνμουθ και Φερεντσβάρος.

Στις 19:45 παίζουν: Μπεσίκτας-Χάποελ Μπερ Σεβά, Σάλτσμπουργκ-Αραράτ, Βικτόρια Πλζεν-Μπενφίκα, Ντ. Ζάγκρεμπ-Λεβερκούζεν, Μαρσέιγ-Λέφσκι Σόφιας, Σεν Ζιλουάζ-Λεχ Πόζναν, Θέλτα-Μπόρνμουθ, ενώ στις 22:00 θα γίνουν τα ματς: Σπάρτα Πράγας-Άλκμααρ, Κρίσταλ Πάλας-Σοσιεδάδ, Φερεντσβάρος-Τσέλιε, Ναϊμέγκεν-Ρεν, Λιόν-Λίλεστρομ, Τορένσε-Σέλτικ, Σάντερλαντ-Γιαγκελόνια, Χόφενχαϊμ-Στουρμ Γκρατς.

Δοκιμασία στη Δανία για ΠΑΟ

Το διπλό, με το οποίο θα αγκαλιάσει την οκτάδα της League Phase που προσφέρει απευθείας εισιτήριο για τους «16», θα ψάξει στις 22:00 ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Νόρτζελαντ Δανίας στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Conference. Οι πράσινοι έχουν το απόλυτο σε τρία ματς και μαζί με Λουγκάνο, Μονακό και Τβέντε προπορεύονται στη βαθμολογία. Δεν θα τους χαλούσε φυσικά και ένα ισόπαλο αποτέλεσμα. Το μενού θα αρχίσει στις 17:30 με το Καϊράτ Αλμάτι-Μιάλμπι και στις 19:45 θα παίξουν: Άγιαξ-Τουν, Μπράιτον-Κραϊόβα, Ιμπέρια-Χετάφε, Γιάμπλονετς-Λουγκάνο, Κάουνο Ζάλγκιρις-Ρίγα, Χαρτς-Μονακό, Εγνάτια-Λίνκολν, Πάφος-Μίντιλαντ, Μπραν-Άαρχους. Στις 22:00 θα παίξουν: Μπόρατς-Αταλάντα, Χάιντουκ-Σιντ Τρούιντεν, Ίντερ ντ΄ Εσκάλντες-Κοπεγχάγη, Γάνδη-Ερ. Αστέρας, ΤΣΣΚΑ Σόφιας-Τραμπζονσπόρ, Μπράγκα-Κουόπιο, Φράιμπουργκ-Τβέντε.