Οι «πράσινοι» θέλουν να πετύχουν την τέταρτη σερί νίκη τους στη διοργάνωση, κυνηγώντας ένα αποτέλεσμα που θα τους φέρει σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση στη μάχη για την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».

Η αποστολή του Τζέικομπ Νίστρουπ, ωστόσο, έχει επιβαρυνθεί σημαντικά απ’ τα προβλήματα τραυματισμών. Η πιο σοβαρή απώλεια αφορά τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Στη λίστα των απόντων, ωστόσο, προστέθηκαν ο Στέφαν ντε Φράι και ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει τις συνέπειες της βαριάς κάκωσης στον καρπό του αριστερού χεριού, την οποία υπέστη έπειτα από το μαρκάρισμα του Τιάγκο Νους στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Οι ενοχλήσεις δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί στη Δανία και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Κυριακής (29/11) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο δε Κυριακόπουλος, από την πλευρά του, αντιμετωπίζει πρόβλημα μυϊκής φύσεως στη γάμπα, το οποίο αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για διάστημα έως και 15 ημερών. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται, επίσης, ο Σαλάχ-Εντίν.

Παρά τις δυσκολίες, ο Νίστρουπ έχει μάθει να διαχειρίζεται τις απουσίες και καλείται να βρει τις κατάλληλες ισορροπίες ανάμεσα στην ανάγκη για φρεσκάρισμα και στη σημασία της αναμέτρησης με τη Νόρτζελαντ. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την ευκαιρία να κάνει το «4 στα 4» και να αποκτήσει ένα τεράστιο βαθμολογικό πλεονέκτημα.

Ο Δανός τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε προσεκτικό rotation, δίνοντας «ανάσες» σε ποδοσφαιριστές που έχουν επιβαρυνθεί, χωρίς όμως να αποδυναμώσει την ομάδα του σε μια τόσο σημαντική βραδιά. Στην αριστερή πλευρά της άμυνας προορίζεται να αγωνιστεί ο Καλάμπρια, με τον Τσάπρα να καλύπτει το δεξί άκρο και τους Πάλμερ-Μπράουν και Φαν Ντρόνγκελεν να διεκδικούν τις δύο θέσεις στο κέντρο της άμυνας.

Στον άξονα, οι Κάνγκουα και Καμαρά αποτελούν τις βασικές υποψήφιες επιλογές. Πιο μπροστά, ο Λιβάι Γκαρσία και ο Ταμπόρδα αναμένεται να κινηθούν στις δύο πλευρές (είναι υποψήφιος κι ο Γιάγκουσιτς), ενώ ο Τεττέη θα έχει πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ραστόντερ, ο οποίος προορίζεται για την κορυφή της επίθεσης.

Έτερο σημαντικό στοιχείο είναι η παρουσία του Βίκτορ Κρίστιανσεν στην αποστολή. Ο Δανός ποδοσφαιριστής αναμένεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ερχόμενος από τον πάγκο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες του αγώνα.

Απέναντί του, πάντως, ο Παναθηναϊκός θα βρει μια ομάδα που προέρχεται από μια εμφατική νίκη. Η Νόρτζελαντ συνέτριψε με 5-0 την Κοπεγχάγη στις 22 Νοεμβρίου, σε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα Δανίας, επιβεβαιώνοντας την επιθετική της δυναμική.

Ο Νίστρουπ επιστρέφει στη Δανία γνωρίζοντας καλά την αντίπαλό του και τις αγωνιστικές της ιδιαιτερότητες. Για τον Παναθηναϊκό, όμως, το ζητούμενο είναι συγκεκριμένο: να ξεπεράσει τα προβλήματα, να διαχειριστεί σωστά τις δυνάμεις του και να φύγει από το Φάρουμ με ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ευρωπαϊκή του συνέχεια.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ (Γενς Όλσεν): Χάνσεν, Άνκερσεν, Μαρκμαν, Νέλσον, Γουόκερ, Γιάνσεν, Ρόικιερ, Λάχτενμακι, Ράσμουσεν, Λιντ, Αντέλ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Πάλμερ-Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κάνγκουα, Καμαρά, Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Τεττέη, Ραστόντερ.

Διαιτητής: Γιούλιαν Βάινμπεργκερ (Αυστρία), Βοηθοι: Αντρέας Χάιντενραϊχ, Μαξιμίλιαν Κόλμπιτς (Αυστρία), 4ος Στέφαν Έμπνερ (Αυστρία), VAR: Κρίστιαν-Πέτρου Τσοκίρτσα (Αυστρία), AVAR: Γιόζεφ Σπουρνί (Αυστρία).