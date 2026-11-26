Στα εκτός έδρας με Αταλάντα (3-1) και Τβέντε (3-1) λύγισε στις λεπτομέρειες, ενώ έφερε ισοπαλία εντός έδρας με τη Ρίγα. Τα πράγματα λοιπόν είναι απλά για το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο. Για να ελπίζει πως θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, θα πρέπει να κερδίσει την αποψινή (19:45) μάχη με αντίπαλο τη Μίντιλαντ στο στάδιο «Αλφαμέγα». Μία επικίνδυνη ομάδα που ναι μεν στην Ευρώπη δεν πάει καλά (34η, με επίσης μία ισοπαλία και δύο ήττες) αλλά στο πρωτάθλημα Δανίας είναι στην κορυφή, όντας μάλιστα αήττητη (10-5-0). Άρα θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια ώστε να πανηγυριστεί η πρώτη νίκη.

Η αλήθεια είναι πως η Πάφος FC δείχνει να μην είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, με αρκετά σκαμπανεβάσματα, που έχουν μαζέψει... γκρίζα σύννεφα. Η εικόνα της είναι μέτρια και σίγουρα μία πειστική εμφάνιση, που θα φέρει και το ζητούμενο, θα βοηθούσε παίκτες και τεχνική ηγεσία να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Η συγκέντρωση στην άμυνα και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση είναι τα κλειδιά της επιτυχίας ώστε να κρατηθεί αναμμένη η φλόγα για πρόκριση στην 24άδα. Θα ακολουθήσει για την 5η στροφή η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μίαλμπι (10/12) και θα κλείσει με εντός έδρας δοκιμασία με αντίπαλο τη Χαρτς (17/12). Δύο αναμετρήσεις στις οποίες μπορεί να πετύχει ακόμη δύο νίκες.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, η απουσία λόγω τιμωρίας του Λελέ μειώνει τις επιλογές στην επιθετική γραμμή, με τον Μαμάντοφ να είναι το νέο πρόσωπο στη λίστα μετά τον τραυματισμό του Ενγκαμαλέου. Από εκεί και πέρα, μοιρασμένες είναι οι πιθανότητες να παίξουν οι Νταβίντ Λουίζ και Μπιέλ που προέρχονται από τραυματισμό. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι επίσης οι Ζαγκέ και Πεδράο.

Όσον αφορά την προσέλευση κόσμου, δεν μπορεί να γίνει κάποια ασφαλής πρόβλεψη. Είναι κάπως «μουδιασμένος» αλλά η στήριξη είναι επιβεβλημένη ώστε να πάρουν... ντόπα παίκτες και τεχνική ηγεσία.