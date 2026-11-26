Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα 2-2

Φρένο στο απόλυτο της Παρί Σεν Ζερμέν έβαλε η Ρόμα, η οποία έφυγε με το 2-2 από το Παρίσι κι έριξε τους Γάλλους από την πρώτη θέση της League Phase. Οι Ρωμαίοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ερμόσο μόλις στο 5΄της αναμέτρησης, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν ισοφάρισε με τον Ζαμπαρνί στο 31΄για να φέρει το ματς στα όσα και να διαμορφώσει το 1-1 του πρώτου μέρους. Στο 62΄οι Παριζιάνοι έφεραν τούμπα το ματς με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντεμπελέ, όμως η Ρόμα δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Στο 78΄οι Ρωμαίοι έστησδαν με τη σειρά τους τη μπάλα στην άσπρη βούλα, ο Μάλεν εκτέλεσε εύστοχα για το 2-2 και ο βαθμός της ισοπαλίας ανέβασε τους Τζαλορόσι στην 25η θέση και το -1 από την πρώτη 24αδα.

Σπόρτινγκ - Μαν. Γιουνάιτεντ 2-2

Λίγες ημέρες έπειτα τον διασυρμό από τη Λίβερπουλ και στην πρεμιέρα του Ποτσετίνο στη League Phase, η Γιουνάιτεντ απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη Σπόρτινγκ στην Πορτογαλία. Ετσι, οι Κόκκινοι βρέθηκαν στην 19η θέση με επτά βαθμούς. Αντίθετα, τα Λιοντάρια είναι στην 9η θέση, ενώ ισοβαθμούν με την 8η Σίτι. Η Σπόρτινγκ μπήκε πιο δυνατά και στο 30' είχε την ευκαιρία να σκοράρει από την άσπρη βούλα, αλλά ο Λουίς Σουάρες νικήθηκε από τον Λάμενς. Τρία λεπτά αργότερα η γηπεδούχος κέρδισε νέο πέναλτι, αυτή τη φορά όμως ο Σουάρες άνοιξε το σκορ.

Η Γιουνάιτεντ, η οποία είχε δοκάρι στο α' με τον Ντιαλό, μπήκε πολύ δυνατά στο ξεκίνημα του β' μέρους, με τον Μαρτίνες να κερδίζει πέναλτι και τον Μπρούνο να ευστοχεί στο 48ο λεπτό. Δυο λεπτά αργότερα, ο Πορτογάλος έκανε ένα δυνατό σουτ, η μπάλα αναπήδησε σε... λακούβα, ο Καΐκε είχε λάθος τοποθέτηση και η Μάντσεστερ πήρε το προβάδισμα. Ωστόσο, ο Λάμενς υπέπεσε σε γκάφα στο 80' και ο Σουάρες δεν άφησε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη για το 2-2. Στο 82΄η Γιουνάιτεντ βρήκε δίχτυα στην προσπάθεια του Ντόργκου και στο... αυτογκόλ του Καΐκε, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε, καθώς υπήρξε φάουλ του παίκτη της Γιουνάιτεντ. Ο Ιωαννίδης μπήκε στο 86ο λεπτό στη θέση του Σουάρες.

Λιλ - Μπάγερν 2-1

Η Λιλ έκανε την έκπληξη απέναντι στη Μπάγερν, αφού την τιμώρησε με 2-1 στη Γαλλία και την έριξε στη 15η θέση της βαθμολογίας. Αν και το ματς ξεκίνησε υποσχόμενα για τους Βαυαρούς που άνοιξαν το σκορ με τον Ουπαμεκανό στο 15΄, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στο β΄μέρος οι Λιλουά κατάφεραν να γυρίσουν πλήρως το ματς με δυο γκολ μέσα σε τρία λεπτά. Αρχικά ο Ουέντα ισοφάρισε σε 1-1 στο 62΄και τρία λεπτά αργότερα ο Πάβλοβιτς έκανε μοιραίο λάθος, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από δοκάρι για να χαρίσει τη νίκη στη Λιλ.

Μπριζ - Λίβερπουλ 0-3

Η Λίβερπουλ πέρασε με εμφατικό τρόπο από το Βέλγιο, επικρατώντας 3-0 της Κλαμπ Μπριζ στο «Γιαν Μπρέιντελ», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι Κόκκινοι βρέθηκαν στην 5η θέση και στο -3 από την κορυφή, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στην 13η. Η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα, εκμεταλλευόμενη ένα σοβαρό λάθος του Ζόμερ. Ο Μπαρκόλα έκλεψε την μπάλα, ο Σομποσλάι συνεργάστηκε με τον Ίσακ και ο Σουηδός επιθετικός ολοκλήρωσε ιδανικά για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αναζητούν ένα δεύτερο τέρμα, με τον Μπαρκόλα να μην καταφέρνει να αξιοποιήσει την ευκαιρία του. Στο δεύτερο μέρος, η Λίβερπουλ διατήρησε την πρωτοβουλία και πλησίασε σε δεύτερο γκολ με τον Ενγκουμόχα. Οι Κόκκινοι συνέχισαν να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, με τον Ίσακ να χάνει ακόμη μία ευκαιρία και τον Ζόμερ να αποκρούει την προσπάθεια του Σομποσλάι. Η υπεροχή τους, ωστόσο, μετουσιώθηκε τελικά σε δεύτερο γκολ, όταν ο Βιρτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2, σκοράροντας για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με πρωταγωνιστή ξανά τον Ίσακ. Στο 82' ο Σουηδός εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Άλισον και με εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το 3-0.

Ίντερ - Στουτγκάρδη 2-0

Σημαντική νίκη για την Ίντερ με 2-0 κόντρα στη Στουτγκάρδη στο Μιλάνο. O Φιούριχ απείλησε την εστία της Ίντερ παίρνοντας το ριμπάουντ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μαρτίνες, ενώ στο 16', ο Σπενς απάντησε για τους γηπεδούχους, αλλά ο Σάιμεν κράτησε ανέπαφη την εστία του με μία εντυπωσιακή απόκρουση. Οι Νερατζούρι έγιναν πιο επικίνδυνοι όσο περνούσε η ώρα, με τον Τουράμ να εξαπολύει ένα σουτ μέσα από την περιοχή στο 41' και να βρίσκει το αριστερό δοκάρι, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Μπαρέλα δύο λεπτά αργότερα. Στην επανάληψη, ο Σούτσιτς έδωσε το προβάδισμα στην Ίντερ από την άσπρη βούλα και στο 74', ο Ντιμάρκο βρήκε στον Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Αργεντινός με τη σειρά του διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Ατλέτικο - Βίκινγκ 2-0

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες με πειστικό τρόπο, επικρατώντας με 2-0 της Βίκινγκ στο «Wanda Metropolitano», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι Ροχιμπλάνκος πήραν ανάσα, έφτασαν τους επτά βαθμούς και βρέθηκαν στην 18η θέση, κάνοντας σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε φρόντισε, μάλιστα, να βάλει από νωρίς τις βάσεις για την επικράτησή της. Ο Σόρλοθ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ μόλις πέντε λεπτά αργότερα ο Χούλιαν Άλβαρες βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0. Στην αντίπερα όχθη, η Βίκινγκ δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση και παρέμεινε στους τέσσερις βαθμούς, μένοντας εκτός της πρώτης 24άδας.

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Φενέρμπαχτσε 0-1

Η Φενέρμπαχτσε έφυγε με νίκη 1-0 επί της Σαχτάρ στο Λονδίνο, χάρη στο γκολ του Μουρίτσι. Αν και οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα στο 17ο λεπτό με τον Μουρίτσι, η χαρά τους σταμάτησε, καθώς υπήρξε χέρι στη φάση και το 0-0 παρέμεινε. Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο, ο ίδιος κατάφερε να κάνει το 1-0 από κοντά, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Γκρίνγουντ βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ. Ο Λουκάκου έκανε μία τελευταία προσπάθεια στις καθυστερήσεις για τη Φενέρ, δεν μπόρεσε όμως να νικήσει τον κίπερ της Σαχτάρ και το ματς έληξε με 1-0.

gazzetta.gr