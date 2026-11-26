Πρόκειται για μία από τις πιο ιστορικές ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με κατάκτηση Champions League (1996) και 36 φορές του πρωταθλήματος Ιταλίας. Πέραν των πολλών άλλων τροπαίων, η Γιουβέντους, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, δεν παύει να είναι μεγαθήριο και η Ομόνοια απόψε (22:00) καλείται να κάνει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa Leagυe, το «τριφύλλι» θα επιδιώξει να πάρει κέρδος ώστε να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες του για συμμετοχή στην 24άδα. Με έξι βαθμούς, είναι στη 18η θέση, προερχόμενη από δύο σερί ήττες (Μπενφίκα, Ναϊμέγκεν) που ακολούθησαν τις επιτυχίες επί Θέλτα και Τσέλιε. Μπορεί το εμπόδιο να είναι αρκετά υψηλό, στο ποδόσφαιρο όμως όλα γίνονται. Φτάνει να υπάρχει πίστη και προσήλωση στον στόχο. Με ενδεχόμενο κέρδος οι πράσινοι θα αναπτερώσουν για τα καλά τις ελπίδες τους για πρόκριση, νοουμένου πως έχουν δύο άλλα παιχνίδια στην έδρα τους με Σέλτικ (10/12) και Μπεσίκτας (28/01), ενώ ενδιάμεσα (21/01) θα φιλοξενηθούν από τη Ρεν. Επιπρόσθετα όμως, θα κάνουν την Ευρώπη να… παραμιλά αφού η εμπορικότητα του αντιπάλου τραβά τα φώτα του ενδιαφέροντος. Είναι λοιπόν πρόκληση για τον κάθε ποδοσφαιριστή να παίζει με τους κορυφαίους. Επιβάλλεται όμως μετριασμός του ενθουσιασμού και προσήλωση.

Σίγουρος ο Μοντνόρ

Από το πλάνο του Χένινγκ Μπεργκ θα απουσιάζει ο Ντέιβιντ Ακιντόλα που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως και ο Μόουζες Οντουμπάντζο, ενώ εκτός λόγω τραυματισμού είναι ο Μαγιαμπέλα αλλά και ο Ανδρέας Χρίστου. Ο Μοντνόρ θα είναι η δεδομένη αλλαγή σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, ενώ δεν αποκλείεται στο κέντρο να προτιμηθεί ο Τανάσε και να μείνει εκτός ο Τάνκοβιτς. Στην κορυφή θα κινείται ο Ντιονί, με τον Εβάντρο να τον πλαισιώνει από δεξιά, ενώ η τετράδα της άμυνας θα απαρτίζεται από τους Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Σάτκα και Μπάλκοβιτς. Ερωτηματικό υπάρχει στον άσο, με τον Φαμπιάνο και τον Καμίνσκι να έχουν τις ίδιες πιθανότητες, με τον Βραζιλιάνο ωστόσο να εκπέμπει μεγαλύτερη σιγουριά.

Πρασινίζει το «Allianz Stadium»

To ταξίδι στο Τορίνο ήταν πόλος έλξης για αρκετό κόσμο. Κάποιοι ήταν τυχεροί εξασφαλίζοντας ένα από τα 2.099 εισιτήρια. Αρκετοί, που είχαν αιτηθεί, δεν μπόρεσαν να πάρουν το «μαγικό χαρτάκι» αλλά ταξίδεψαν για να ζήσουν την εμπειρία, με την ευχή να βρεθεί κάποιο εισιτήριο, ίσως στην κερκίδα της Γιουβέντους, η οποία όμως προειδοποίησε με αυστηρούς ελέγχους. Το δεδομένο είναι πως το επιβλητικό «Allianz Stadium» θα έχει αρκετό πράσινο χρώμα. Είναι χωρητικότητας 41.507 θεατών και είναι το «σπίτι» των μπιανκονέρι από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Επίσης χθες, πρασίνισε έντονα και το κέντρο της πόλης, με τον κόσμο να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, παρά το κρύο που υπάρχει αυτό το διάστημα στην Ιταλία.