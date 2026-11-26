Πλέον, μπροστά του βρίσκεται το βράδυ της Πέμπτης (26/11, 22:00) ακόμη μία μεγάλη πρόκληση, με την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει ήδη συγκεντρώσει 6 βαθμούς και γνωρίζει πως μια νέα επιτυχία θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στον στόχο της. Το ευρωπαϊκό ταξίδι, που μέχρι πρότινος αποτελούσε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους Κρητικούς, έχει πλέον αποκτήσει ξεκάθαρα ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Με 4 αγωνιστικές να απομένουν, ο ΟΦΗ υπολογίζει πως χρειάζεται περίπου 4 βαθμούς για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης. Και μετά την Άντερλεχτ, θα έχει μπροστά του τις αναμετρήσεις με τις Μπενφίκα, Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν.

Το ζητούμενο για τον Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του είναι να εμφανιστούν με την ίδια αποφασιστικότητα που έδειξαν στη Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας ότι η προηγούμενη νίκη δεν ήταν κάτι... τυχαίο. Η αναμέτρηση με τους Βέλγους αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να ενισχύσουν τη θέση τους στη βαθμολογία και να πιστοποιήσουν ότι μπορούν να κοιτάξουν στα... μάτια αντιπάλους με μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία.

Στο αγωνιστικό σκέλος, πάντως, δεν λείπουν τα προβλήματα. Ο Πούγγουρας τέθηκε εκτός πλάνων την τελευταία στιγμή, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί εσπευσμένα σε επέμβαση λόγω οξείας σκωληκοειδίτιδας, με τον χρόνο επιστροφής του να παραμένει άγνωστος. Εκτός βρίσκεται επίσης ο Κέναν Κόντρο, ενώ ο Κρίσμανιτς έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά δεν διαθέτει ακόμη τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να διατηρήσει τη διάταξη 3-4-3. Ο Λίλο θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Κωστούλα, Σιέλη και Νικολάου να συνθέτουν την τριάδα της άμυνας από δεξιά προς τα αριστερά. Ο Ντίκμαν θα καλύψει τη δεξιά πλευρά και ο Αθανασίου την αριστερή, ενώ στον άξονα θα αγωνιστούν οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Στην επιθετική γραμμή αναμένεται να βρεθούν οι Φούντας, Αϊτόρ και Νους.

Σημαντική αναμένεται να είναι επίσης και η συμβολή της εξέδρας. Περισσότεροι από 13.000 φίλοι του ΟΦΗ υπολογίζεται ότι θα βρεθούν στις κερκίδες του Παγκρήτιου, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα που χρειάζεται η ομάδα σε μια τόσο απαιτητική ευρωπαϊκή βραδιά. Οι Κρητικοί θέλουν να αξιοποιήσουν κι αυτή τη δυναμική, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Αϊτόρ, Νους.

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Μπιανκόν, Πετρό, Αουγκούστινσον, Βίνκλερ, Στρόεϊκενς, Αασγκάαρντ, Σέκε, Τσβέτκοβιτς, Μπενταγιέμπ.

Διαιτητής: Κρίστο Τόβερ (Εσθονία), Α' βοηθός: Σίλβερ Κόιβ (Εσθονία), Β' βοηθός: Σάντερ Σάγκα (Εσθονία), 4ος διαιτητής: Γιούρι Φρίσερ (Εσθονία), VAR: Μάνουελ Σουετένγκρουμπερ (Αυστρία), AVAR: Μάρκο Λίιβα (Εσθονία).