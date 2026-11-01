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Τέλος το σερί των 772 λεπτών αφλογιστίας με… κυπριακά πόδια

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρωταγωνιστής ένας Κύπριος για το πρώτο τέρμα του Λεβαδειακού που ήρθε στην 9η αγωνιστική

Χρειάστηκε να περιμένει εννέα αγωνιστικές, αλλά ο Λεβαδειακός βρήκε επιτέλους τον δρόμο προς τα δίχτυα στη φετινή Stoiximan Super League και το… τέρμα πέρασε από κυπριακά πόδια!

Ο Κύπριος Ιωάννη Κωστή ήταν αυτός που πήρε τη μπάλα από τον Ελνένι και με τη σειρά του έδωσε στον Νίκα, ο οποίος έβαλε τέλος στην αφλογιστία των Βοιωτών, σκοράροντας απέναντι στον Άρη και βάζοντας τέλος σε ένα σερί 772 λεπτών χωρίς γκολ!

Μέχρι τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Λεβαδειακός είχε συγκεντρώσει τρεις βαθμούς από ισάριθμες «λευκές» ισοπαλίες, ενώ στις υπόλοιπες αγωνιστικές είχε γνωρίσει την ήττα.

Μάλιστα, μετά το 0-0 με τον Βόλο είχε ήδη ξεπεράσει την επίδοση της Παναχαϊκής, φτάνοντας τα 668 λεπτά χωρίς να σκοράρει το οποίο αποτέλεσε ρεκόρ στην Α' Εθνική, ενώ το σερί επεκτάθηκε και στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR.

Κατηγορίες

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