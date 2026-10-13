Σπάει τα... κοντέρ ο Κυζιρίδης στην Τουρκία - Ανάμεσα σε Όσιμεν και Σαλάχ

Τα φώτα στο τουρκικό πρωτάθλημα έχουν στραφεί στον Αλέξανδρο Κυζιρίδη και όχι άδικα, καθώς ο Έλληνας εξτρέμ μαγεύει με τη φανέλα της Τσόρουμ και σε διάστημα πέντε αγώνων, έχει πετύχει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Κόντρα στην Γκαζιαντέπ, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης πρόσθεσε ακόμα ένα γκολ και μία ασίστ στο παλμάρε του, βοηθώντας σε μεγάλο βαθμό την Τσόρουμ να φτάσει σε ένα σημαντικό διπλό (3-0).

Ο 25χρονος εξτρέμ έχει τρελάνει τους Τούρκους με τις εμφανίσεις του, έχει μπει στη λίστα με τις πιο πετυχημένες μεταγραφές του καλοκαιριού και ταυτόχρονα έχει κάνει τους οπαδούς της ομάδας να τον αγαπήσουν σαν... ήρωα του.

Στα πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος, ο διεθνής ποδοσφαιριστής μετρά τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην πορεία του συλλόγου έως τώρα και αυτό αποτυπώνεται στους εντυπωσιακούς αριθμούς που έχει στο «FotMob».

Μάλιστα, η συγκεκριμένη πλατφόρμα τον έχει σε περίοπτη θέση βάση της βαθμολογίας του στα παιχνίδια πρωταθλήματος, καθώς βρίσκεται στην 2η θέση με βαθμολογία 8,14 και έχει μπει ανάμεσα στον Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι και τον Μοχάμεντ Σαλάχ της Τραμπζονσπόρ.

Η συγκεκριμένη κατάσταση επαληθεύει το γεγονός ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής βρίσκεται σταθερά σε εξαιρετική κατάσταση μέχρι στιγμή και έχει προσθέσει το όνομά του ανάμεσα στους θρύλους του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:

1. Βίκτορ Όσιμεν (Γαλατασαράι) - 8,40

2. Αλέξανδρος Κυζιρίδης (Τσόρουμ) - 8,14

3. Μοχάμεντ Σαλάχ (Τραμπζονσπόρ) - 8,09

4. Γκάμπριελ Σάρα (Γαλατασαράι) - 8,07

5. Γενκίζ Ουντέρ (Τσόρουμ) - 7,95

gazzetta.gr