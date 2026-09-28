BΙΝΤΕΟ: Χαμός στα αποδυτήρια της Εθνικής Eλλάδας μετά το έπος στη Γερμανία

Η Εθνική Ελλάδας έζησε μια νύχτα που θα θυμάται για χρόνια μετά το τεράστιο διπλό επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ.

Στα αποδυτήρια επικράτησε πραγματικός χαμός, με τους διεθνείς να γίνονται μια αγκαλιά και να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους το ιστορικό 1-0 που υπέγραψε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ένταση, χαρά και ανακούφιση, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να απολαμβάνει κάθε στιγμή μιας νίκης που αλλάζει επίπεδο και γράφει ιστορία.

Οι εικόνες από τα αποδυτήρια δείχνουν το πάθος, τη χημεία και την ενότητα που χαρακτηρίζουν αυτή τη γαλανόλευκη.

Πηγή: sport-fm.gr