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Τι είναι η νευρολογική δυσλειτουργία που πάσχει ο Μουσιάλα και τον έκανε να καταρρεύσει ξανά

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι είναι η νευρολογική δυσλειτουργία που πάσχει ο Μουσιάλα και τον έκανε να καταρρεύσει ξανά

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς η νευρολογική δυσλειτουργία από την οποία πάσχει συνδέεται με το νέο περιστατικό κατάρρευσης, προκαλώντας ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε ξανά την Τρίτη (18/8) κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με την Χάιντενχαϊμ. Ο Γερμανός διεθνής έχασε την ισορροπία του χωρίς να δεχτεί κανένα χτύπημα και χρειάστηκε άμεση βοήθεια, μόλις τρεις ημέρες αφότου υπέστη παρόμοιο περιστατικό εναντίον της Λειψίας.

Ώρες αργότερα, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι πάσχει από νευρολογική δυσλειτουργία. Ο Μουσιάλα υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα προσωρινό και θεραπεύσιμο πρόβλημα, αν και η διαθεσιμότητά του για το Super Cup εναντίον της Μπορούσια Ντόρτμουντ (22/8, 21:30) των Καρέτσα και Κωνσταντέλια παραμένει αβέβαιη εν αναμονή περαιτέρω αξιολόγησης.

Ο νεαρός αστέρας των Βαυαρών δήλωσε ότι βρίσκεται υπό την φροντίδα ειδικών και ότι τόσο η καθημερινότητά του όσο και η αθλητική του άσκηση αποτελούν μέρος της διαδικασίας ανάρρωσης. Υποστήριξε επίσης ότι μπορεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο με την έγκριση των γιατρών που παρακολουθούν την πρόοδό του.

Τι είναι η νευρολογική δυσλειτουργία που πάσχει ο Μουσιάλα

Οι νευρολογικές διαταραχές είναι καταστάσεις που επηρεάζουν τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό ή τα νεύρα και εμφανίζονται σε λίγα άτομα. Μία σπάνια πάθηση επηρεάζει λιγότερο από 1 στους 2000 ανθρώπους. Παρόλο που κάθε πάθηση είναι σπάνια, η επίδρασή της είναι σημαντική, επηρεάζοντας βαθιά τα άτομα και τις οικογένειές τους καθώς αναζητούν απαντήσεις.

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο άτομα στην ΕΕ ζουν με σπάνια νευρολογική διαταραχή. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία και μπορεί να έχουν παρόμοια συμπτώματα με πολλές άλλες καταστάσεις, καθιστώντας τη διάγνωση μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση.

Οι σπάνιες νευρολογικές διαταραχές εμφανίζονται με διάφορες μορφές και μπορούν να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα με διαφορετικούς τρόπους. Μερικές επηρεάζουν την κίνηση ή τη μυϊκή δύναμη, ενώ άλλες επηρεάζουν τη μνήμη, την αίσθηση ή την επικοινωνία.

Πολλές από αυτές τις καταστάσεις είναι χρόνια και πολύπλοκες. Ωστόσο, με τον κατάλληλο συνδυασμό εξειδικευμένης θεραπείας και φροντίδας, η επίδρασή τους μπορεί να διαχειριστεί, ώστε εσείς και η οικογένειά σας να αισθάνεστε υποστηριγμένοι και να ζείτε καλά.

Ο Μουσιάλα έχει επίσης ένα μακρύ πρόσφατο ιστορικό τραυματισμών, αν και δεν έχει αποδειχθεί καμία σύνδεση μεταξύ αυτών των τραυματισμών και του τρέχοντος νευρολογικού του προβλήματος. Τον Ιούλιο του 2025, υπέστη κάταγμα περόνης και σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, μετά από σύγκρουση με τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα στον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Έμεινε εκτός δράσης για περισσότερους από έξι μήνες, επέστρεψε τον Ιανουάριο και υπέστη περαιτέρω ενοχλήσεις στην ίδια άρθρωση. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μιας μεταλλικής πλάκας από το αριστερό του πόδι και προπονήθηκε ατομικά για ένα μέρος της προετοιμασίας.

athletiko.gr 

 

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