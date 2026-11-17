Η Γερμανία διέλυσε την Ολλανδία με 5-0, στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του ομίλου της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League.

Τα «πάντσερ» κατέκτησαν την πρωτιά στον όμιλο, έχοντας το πάνω χέρι στην τριπλή ισοβαθμία με τους «Οράνιε» και τη «γαλανόλευκη».

Η εμφατική νίκη των Γερμανών και κυρίως η εικόνα κατάρρευσης της Ολλανδίας, μόλις τρεις ημέρες μετά το 7-0 απέναντι στην Ελλάδα, σόκαρε τον Τσάβι, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στους ποδοσφαιριστές του.

«Ηταν μεγάλο σοκ για εμένα ως προπονητή. Είμαι πολύ απογοητευμένος, πολύ λυπημένος. Δεν παίξαμε ποδόσφαιρο, δεν είχαμε καθόλου πάθος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το δεχθώ», ανέφερε αρχικά.

«Πρέπει να φτιάξουμε κάτι νέο. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Η εικόνα μας στο γήπεδο πρέπει να βελτιωθεί. Θέλουμε παίκτες με προσωπικότητα. Οι παίκτες πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται στα παιχνίδια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά θα μάθουμε μέσα από αυτή.

Κάναμε μια ιστορική εμφάνιση με την Ελλάδα την Παρασκευή. Και τώρα έγινε το ακριβώς αντίθετο. Μίλησα με τους ποδοσφαιριστές και προσπάθησα να καταλάβω τι έγινε», συμπλήρωσε ο Τσάβι.

sport-fm.gr