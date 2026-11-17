Νεότερη εξέλιξη προκύπτει στην αντιπαράθεση μεταξύ της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το στρατόπεδο των πρασίνων, η καταβολή των περσινών οφειλών για τα εισιτήρια που αναλογούσαν στους γαλαζοκίτρινους, καταβλήθηκαν πριν από λίγη ώρα, αφού η επιστολή του «τριφυλλιού», στάλθηκε και στην ΚΟΠ.

Όσον αφορά στο αίτημα του ΑΠΟΕΛ για παραχώρηση 2200 εισιτηρίων, στην Ομόνοια τονίζουν πως ο αριθμός (1000) καθορίστηκε από την Ομοσπονδία, μετά από αίτημα της Αστυνομίας και ως εκ τούτου δεν πρόκειται για απόφαση των πρασίνων.