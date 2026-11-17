Σε ενδεκάμηνη φυλάκιση καταδικάστηκε ένας οπαδός της Ρεάλ Οβιέδο, που εξαπέλυσε ρατσιστική επίθεση στον Κιλιάν Εμπαπέ στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 24 Αυγούστου του 2025.

Η ποινή μπορεί να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μόνο αν ο καταδικασμένος οπαδός δεσμευτεί πως θα μείνει μακριά από τα γήπεδα για δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι το Δεύτερο Τμήμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου των Αστουριών εξέδωσε σήμερα καταδικαστική απόφαση κατά του ατόμου που ευθύνεται για τις ρατσιστικές ύβρεις εις βάρος του παίκτη μας, Κιλιάν Εμπαπέ, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Ρεάλ Οβιέδο και της Ρεάλ Μαδρίτης, στις 24 Αυγούστου 2025, στο στάδιο «Κάρλος Ταρτιέρε».

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για έγκλημα μίσους σε ποινή φυλάκισης έντεκα μηνών, καθώς και σε ποινές στέρησης δικαιωμάτων και χρηματικό πρόστιμο. Η αναστολή της ποινής φυλάκισης τελεί υπό τον όρο ότι το εν λόγω άτομο δεν θα εισέρχεται σε ποδοσφαιρικά γήπεδα όπου διεξάγονται επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες ποινικές καταδίκες για ρατσιστικές ύβρεις κατά παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης στα στάδια «Μεστάγια», «Σον Μοΐξ», «Βαγιέκας» και «Χοσέ Θορρίγια».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγουσα στην εν λόγω υπόθεση —όπως πράττει και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν παρόμοια περιστατικά—, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του ρατσισμού και την εξάλειψη κάθε ρατσιστικής συμπεριφοράς στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.

sport-fm.gr