Μαρτίνς: «Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω...»

Απογοητευμένος από την ήττα της ΑΕΛ και την εικόνα παρουσιάστηκε ο Μαρτίνς, μετά το παιχνίδι με τον Άρη.

Αναλυτικά: «Το παιχνίδι είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο η ομάδα μας δεν ήταν συνδεδεμένη, δεν είχαμε ενέργεια και δεχθήκαμε δύο γκολ από δικά μας λάθη. Στο δεύτερο ήμασταν πιο καλοί, χάσαμε το μομέντουμ στο γκολ του Ευαγόρα που ακυρώθηκε. Βάλαμε ενέργεια, χάσαμε ευκαιρίες κι αυτά είναι που κρατάμε. Να διορθώσουμε τα λάθη μας ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω, είμαστε πιο φρέσκοι στο δεύτερο ημίχρονο παρά στο πρώτο».