ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντιμέτωπος με τη φυλακή ο Ραχίμ Στέρλινγκ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο 31χρονος Άγγλος βρίσκεται στα... αζήτητα μετά το «διαζύγιο» με την Τσέλσι στις αρχές του 2026 και είναι πιθανόν να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης σύμφωνα με τον «Guardian»!

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ δήλωσε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και ενδέχεται να φυλακιστεί, καθώς οδηγούσε τη Lamborghini του για περισσότερη από μία ώρα σε αυτοκινητόδρομους, σε ώρα αιχμής, ενώ εισέπνεε υποξείδιο του αζώτου, το γνωστό ως «αέριο γέλιου»!

Ο άλλοτε winger των Τσέλσι, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Μπέσινγκστοουκ και αποδέχθηκε τρεις κατηγορίες, αφού προηγουμένως παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για την επικίνδυνη οδήγησή του, εισπνέοντας το υποξείδιο από μπαλόνια (!), προτού τελικά τρακάρει το αυτοκίνητό του, αξίας 270.000 λιρών.

Στον Στέρλινγκ επιβλήθηκε στέρηση της άδειας οδήγησης και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τις 25 Νοεμβρίου, οπότε και θα καθοριστεί η ποινή του ή η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε ανώτερο δικαστήριο. Παραδέχθηκε, επίσης, την κατοχή του υποξειδίου του αζώτου, καθώς και την άρνησή του να υποβληθεί σε έλεγχο, να δώσει δείγμα.

Η μέγιστη ποινή που θα μπορούσε να δεχθεί ο Στέρλινγκ είναι φυλάκιση δύο ετών, αν και θεωρείται πιθανότερη μια ποινή από 12 έως 18 μήνες, η οποία, αν ληφθούν υπόψη τα ελαφρυντικά στοιχεία, ενδέχεται να ανασταλεί και να την βγάλει «καθαρή» ο Άγγλος. 

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟΣ: Το «πράσινο» πάρτι στο τέλος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Εϊμαι ενθουσιαμένος με τους παίκτες μου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η... δύναμη της έδρας «μιλάει» στην Ευρώπη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ένα γκολ... χρυσάφι - Στο λογαριασμό της Ομόνοιας 450.000 με το καλημέρα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ρουκέτα Μπάλκοβετς έπληξε την Θέλτα και ιδανικό ξεκίνημα για την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η UEFA ψάχνει αξιόπιστο αντίπαλο να κοντράρει τον Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλες έγιναν «πελάτες» του Εμπαμπέ!

La Liga

|

Category image

Χωρίς ομάδα και… διαθέσιμοι: 10 τεράστια ονόματα που ψάχνουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πόσα θα βγάλεις;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Ο κόσμος της Ομόνοιας στο ΓΣΠ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο λόγος που ο Μάικ Τζέιμς επέλεξε την Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

«Καθάρισε» με Ουναΐ ο Παναθηναϊκός, «απόλυτος» και στο κύπελλο

Super League

|

Category image

Παπασταύρου: «Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε, οι διαιτητές που δεν είναι καλοί να πάνε να βρουν άλλη δουλειά»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Eπιστροφή στο Πεκίνο για τον Τζόκοβιτς έπειτα από 11 χρόνια

Τένις

|

Category image

Η εντεκάδα του Μπεργκ με τη Θέλτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη