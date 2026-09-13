ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Μαζί να τα διορθώσουμε όλα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Βάσκος προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού θέλησε να ανεβάσει το ηθικό των παικτών του μετά την ήττα με 0-1 από τον ΟΦΗ.

O Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έδειξε και μέσα από τις δηλώσεις του το πόσο δεν του άρεσε αυτό το 0-1 στο Ολυμπιακός - ΟΦΗ. Ο Βάσκος προπονητής ξέρει ότι τον περιμένει μπόλικη δουλειά. Και εκείνον και τους παίκτες του.

Μετά τον αγώνα με τους Κρητικούς ο Βάσκος κόουτς θέλησε να περάσει ένα ενωτικό μήνυμα προς τους παίκτες του και να τους φτιάξει και την ψυχολογία. Ανάμεσα στα άλλα ο Αλγκουαθίλ τους είπε ότι «όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα διορθώσουμε όλα και μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε ένα, παίκτες και τεχνικό επιτελείο και θα πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα μας αλλά να αρχίσουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και χρειαζόμαστε».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για μεταγραφές, υπάρχουν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Η απάντηση της ΚΟΠ και οι εκκρεμότητες για τη νέα εποχή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με υπερηφάνεια επιστρέφε η κυπριακή αποστολή από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κολύμβησης Special Olympics

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιαμάλ: «Ο Εμπαπέ κι εγώ είμαστε οι καλύτεροι αλλά εγώ αξίζω τη Χρυσή Μπάλα»

La Liga

|

Category image

«Δεν επενέβη το VAR στην ανατροπή του Μιραμόν - Δεν είναι η πρώτη φορά...»

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάδισμα πρόκρισης για Ομόνοια 29Μ, αποκλεισμός για Παρνασσό στο EHF European Cup

Χαντμπολ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΕΝΥ – Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με φόρα από την Ιταλία, η Κύπρος απέναντι στην Ουκρανία

Τένις

|

Category image

Λήξη... συναγερμού με Μαρκίνιος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φουλάρει για άμεση ενίσχυση στην επίθεση o Oλυμπιακός

Super League

|

Category image

Μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπανζά και «τρέχει» για ακόμη μία μεταγραφή

Super League

|

Category image

Ιστορικός Ομπαμεγιάνγκ: Ισοφάρισε ρεκόρ 17 ετών του Ζλάταν στη La Liga

La Liga

|

Category image

Σε ρυθμούς Θέλτα για το μέγάλο βήμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακούφιση, όμως ηχεί το καμπανάκι

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό πισωγύρισμα 37 ετών για τον Ολυμπιακό

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη