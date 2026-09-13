Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, έριξε τριάρα και έμεινε μόνος πρώτος

Με πολύ καλή και «γεμάτη» εμφάνιση και πολλούς πρωταγωνιστές, αλλά κορυφαίο όλων για μία ώρα αγώνα τον Αζεντίν Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα με 3-0 τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής, έκανε το «4Χ4» και απολαμβάνει τη... μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία της Super League.

Ο Ταμπόρδα στο 14’ με κεφαλιά (έξι λεπτά πριν αντικατασταθεί με ενοχλήσεις στον προσαγωγό), ο Ουναΐ με φοβερό σουτ στο 39’ και ο Καλάμπρια με πέναλτι στο 90’+2’, «σφράγισαν» την 4η νίκη των «πράσινων» σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός είχε κυριαρχική εικόνα απ’ τα πρώτα λεπτά, πιέζοντας ασφυκτικά την περιοχή του Παναιτωλικού κι άνοιξε το σκορ στο 14’, όταν από υποδειγματική σέντρα του Αντίνο, ο Ταμπόρδα με κάθετη κίνηση και καρφωτή κεφαλιά, νίκησε τον Κουτσαρένκο για το 1-0 των «πράσινων», σκοράροντας για τέταρτο σερί ματς σ’ όλες τις διοργανώσεις.

Στο 23’ ο Παναιτωλικός είχε μία καλή στιγμή με τον Μπάσι και μία προσπάθεια που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 31 το σουτ του Λιβάι μέσα απ’ την περιοχή πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο 39’ ήρθε άλλο ένα γκολ απ’ τους «πράσινους», το πρώτο του Αζεντίν Ουναΐ μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Καλάμπρια έκλεψε την μπάλα ψηλά, έδωσε με τη μία στον Μαροκινό άσο κι εκείνος έπιασε ένα τρομερό σουτ που κατέληξε στα δίχτυα του Κουτσερένκο για το «πράσινο» 2-0. Πριν το ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε άλλες δύο μεγάλες φάσεις. Στο 43’ ένα σουτ του Λούζα πέρασε ελάχιστα άουτ και στο 45’+1’, ο Αντίνο έβγαλε κάθετα στον Ντέσερς, που προσπέρασε και τον αντίπαλό του και πλάσαρε στην κενή εστία, αλλά ο Γκράναθ πρόλαβε να διώξει σε κόρνερ.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός συνέχισε να επιτίθεται με τον Λιβάι Γκαρσία να έχει ένα καλό σουτ στο 52’ που απέκρουσε ο Κουτσερένκο, ενώ στο 67’ ο Πένια είχε καλή αντίδραση στο σουτ του Τζενέπο. Στο 69’ ο Τεττέη έκανε ένα τρομερό σλάλομ, αλλά το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 85’ ο Κουτσερένκο έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις σε λίγα δευτερόλεπτα σε σουτ των Λιβάι Γκαρσία και Τεττέη, ενώ στις καθυστερήσεις ο Τζενέπο ανέτρεψε καθαρά τον Καλάμπρια με τον Τσιμεντερίδη να δείχνει την «άσπρη βούλα». Ο Ιταλός ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας στο 90’+2’ το τελικό 3-0 για τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λούζα (61’ Κάνγκουα), Ταμπόρδα (20’ λ.τρ. Λιβάι Γκαρσία), Ουναΐ (61’ Τεττέη), Αντίνο (76’ Πελίστρι), Ντέσερς (76’ Τσάπρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (63’ Προδρομίτης), Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Σατσιάς (30’ λ.τρ. Εστεμπάν), Εράκοβιτς (57’ Οπόκου), Μπάσι, Άλεξιτς (46’ Νακάμπα), Τζενέπο, Μεχία (57’ Μπάτζι).