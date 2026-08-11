Παρών ο Γκόλντσον - «Συγκινητική η επιστροφή του»

Παρών στο στάδιο «Alphamega» για να παρακολουθήσει από κοντά τον κρίσιμο αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Μπραν δηλώνει ο Κόνορ Γκόλντσον.

Ο Άγγλος αμυντικός του Απόλλωνα, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση ένεκα σοβαρού προβλήματος υγείας, βρέθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο μετά την περιπέτεια που είχε, με τον Φανούριο Κωνσταντίνου να αναφέρεται στις δηλώσεις του στη Cytavision σε μια συγκινητική επιστροφή.

«Ήταν συγκινητική η επιστροφή του. Πρώτα από όλα η υγεία. Περνά αυτή την διαδικασία και δηλώνει παρών. Ελπίζουμε να έχουμε μια καλή αποθεραπεία και ο ίδιος ελπίζει σύντομα να είναι στην ομάδα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας της Λεμεσού.