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Με Λέφσκι η ΑΕΚ Αθηνών στα πλέι οφ του Champions League, με Καϊράτ στο Europa ο ΠΑΟΚ αν προκριθεί

ΓΗΠΕΔΟ

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Με Λέφσκι η ΑΕΚ Αθηνών στα πλέι οφ του Champions League, με Καϊράτ στο Europa ο ΠΑΟΚ αν προκριθεί

Η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε 1-0 και στη ρεβάνς κόντρα στην Καϊράτ, θα κοντραριστεί πλέον με την ΑΕΚ στα Playoffs του Champions League κι έστειλε υπό προϋποθέσεις του Καζάκους πάνω στον ΠΑΟΚ.

Η Λέφσκι Σόφιας κατάφερε με δυο νίκες απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι να περάσει στα Playoffs των προκριματικών του Champions League και να κλείσει ραντεβού με την ΑΕΚ, στο τελευταίο βήμα πριν την είσοδο στη League Phase.

Οι Βούλγαροι μετά το 1-0 του πρώτου ματς με τους Καζάκους, επιβλήθηκαν με το ίδιο σκορ και στην εκτός έδρας ρεβάνς για να περάσουν στον επόμενο γύρο των προκριματικών με επιβλητικό τρόπο και με clean sheets.

Η Λέφσκι πλέον «πέφτει» πάνω στην ΑΕΚ, ενώ, η Καϊράτ Αλμάτι «υποβιβάζεται» στα Playoffs του Europa League, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ.

Αν ο «δικέφαλος του βορρά» την Πέμπτη φέρει τούμπα την κατάσταση απέναντι στους Βέλγους εκτός έδρας, τότε θα είναι εκείνος που θα παίξει με την Καϊράτ, διαφορετικά η ελληνική ομάδα θα περιμένει αντίπαλο στο Conference League.

Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Λέφσκι θα λάβει χώρα την Τρίτη 18 Αυγούστου στη Σόφια, με τη σέντρα προγραμματισμένη για τις 22:00. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου, επίσης στις 22:00, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τη Λέφσκι στην Allwyn Arena.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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