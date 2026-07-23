Γι' αυτό ο Αρτέτα επέλεξε τον Τζόλη: η «τερατώδης» σεζόν, η σύγκριση με Τροσάρ και οι στημένες φάσεις

Μπορεί η Άρσεναλ μπορεί να κέρδισε την Premier League για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, αλλά μπήκε στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι με δυναμική, προκειμένου να δημιουργήσει ισχυρές προϋποθέσεις υπεράσπισης του τίτλου της.

Ανάμεσά στις...προσήκες τους και ο Χρήστος Τζόλης, που ο Μικέλ Αρτέτα επέλεξε ως αντικαταστάτη του Λεάντρο Τροσάρντ, ο οποίος συνεχίζει στην τουρκική Μπεσίκτας σε μια συμφωνία αξίας 15,3 εκατομμυρίων λιρών (15,8 εκατομμύρια ευρώ).

Η «τερατώδης» σεζόν

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός αφήνει την Κλαμπ Μπριζ, μετά από συμφωνία αξίας 34 εκατομμυρίων λιρών (39.85 εκατομμύρια ευρώ), ένα ρεκόρ μεταγραφής στο Βελγικό Πρωτάθλημα, αλλά και Έλληνα παίκτη.

Ο Τζόλης έχει περάσει δύο σεζόν με τα χρώματα της Κλαμπ Μπριζ, όπου έκανε όνομα ως...μηχανή παραγωγής.

Ο 24χρονος επιθετικός έχει σκοράρει συνολικά 33 γκολ για τον Κλαμπ Μπριζ από την άφιξή του από τη Νόριτς το 2024, αλλά η σεζόν 2025-26 ήταν αυτή που θα είχε τραβήξει πραγματικά την προσοχή του Αρτέτα και της Άρσεναλ.

Η «τερατώδης» εγχώρια σεζόν του, όπου σκόραρε 17 γκολ και έδωσε άλλα 23 ασίστ σε 36 παιχνίδια, οδήγησε την Κλαμπ Μπριζ στην κατάκτηση του 20ού τίτλου πρωταθλήματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta.

Αυτές οι 40 συνεισφορές σε γκολ ήταν 16 περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο στο πρωτάθλημα, με τον συμπαίκτη του Νικολό Τρεσόλντι να κατατάσσεται δεύτερος με 24 σε όλη τη σεζόν.

Η σύγκριση με Τροσάρ και η ανάληψη των στημένων φάσεων

Ομοίως με τον Τροσάρ, ο Τζόλις είναι δεξιοπόδαρος και αγωνίζεται κυρίως στα αριστερά, αλλά μπορεί εναλλακτικά να αναπτυχθεί κεντρικά, είτε ως επιθετικός είτε ως επιθετικός μέσος. Έχει επίσης αγωνιστεί στα δεξιά για την Κλαμπ Μπριζ, επιδεικνύοντας την ευελιξία του, κάτι που πολλές από τις μεταγραφές του Αρτέτα διαθέτουν σε αφθονία.

Δίχως άλλο, οι αριθμοί του στο Βέλγιο την περασμένη σεζόν δεν μπορούν να υπερεκτιμηθούν. Σε σύγκριση με τους 12 άλλους παίκτες που σκόραραν 10+ γκολ στην κορυφαία κατηγορία, ο Τζόλης κατατάχθηκε επίσης υψηλά και σε άλλες μετρήσεις. Δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες (135), ολοκλήρωσε τις περισσότερες ντρίμπλες (40) και έκανε τις περισσότερες προοδευτικές μεταφορές (359) με αρκετή διαφορά , ο Θόργκαν Αζάρ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 215.

Η αποτελεσματικότητα της Άρσεναλ στις στημένες φάσεις έχει γίνει ένα καυτό θέμα τις τελευταίες σεζόν και είναι σαφώς και κάτι που ο σύλλογος παίρνει πολύ σοβαρά. Σκόραραν 19 γκολ από κόρνερ στην Premier League το 2025-26, ένα ρεκόρ από οποιαδήποτε ομάδα σε μια σεζόν στη διοργάνωση.

Είναι ενδιαφέρον ότι αυτός είναι ένας τομέας δύναμης για τον Τζόλη, κάτι που ο Αρτέτα σίγουρα έχει εκτιμήσει.

Από τις 135 ευκαιρίες που δημιούργησε για την Κλαμπ Μπριζ στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, οι 52 ήταν από στημένες φάσεις (38,5%). Σε σύγκριση με τους ειδικούς στις στημένες φάσεις των «Κανονιέρηδων», το 42,9% των ευκαιριών που δημιούργησε ο Ντεκλαν Ράις προήλθαν από στημένα και το 19,7% των ευκαιριών του Μπουκάγιο Σάκα το ίδιο.

Με τους Ράις και Σάκα να έχουν σοβαρά προβλήματα φυσικής κατάστασης στη σεζόν 2026-27, ο Τζόλης μπορεί κάλλιστα να είναι ένας ισχυρός υποψήφιος για να αναλάβει τα καθήκοντα των στημένων φάσεων στην αρχή της υπεράσπισης του τίτλου της Άρσεναλ.

Το Champions League

Στο Champions League, ο Τζόλης απέδειξε ότι οι καρποί του ταλέντου του δεν περιορίζονται μόνο στο Βελγικό Pro League, και ότι είναι επίσης σε θέση να αποδώσει σε υψηλό επίπεδο εναντίον των καλύτερων συλλόγων σε όλη την Ευρώπη, ειδικά σε σύγκριση με τον παίκτη που πρόκειται να αντικαταστήσει.

Συγκρίνοντας τη σεζόν του Champions League 2025-26 με αυτή του Τροσάρ, γίνεται σαφές ότι ο Τζόλης είναι ένας πολύ έξυπνος αντικαταστάτης και θεωρείται κάποιος που μπορεί να έρθει και να έχει παρόμοιο και άμεσο αντίκτυπο στην ομάδα.

Όσον αφορά την απόδοση, ο Τροσάρ κατέγραψε πέντε συμμετοχές σε γκολ (1 γκολ 4 ασίστ) έναντι τριών του Τζόλη (2 γκολ 1 ασίστ).

Ο Έλληνας επιθετικός (59) ολοκλήρωσε 15 περισσότερες επιθετικές μεταφορές μπάλας από τον Τροσάρ (44) και ολοκλήρωσε περισσότερες πάσες στο τελευταίο τρίτο (26 έναντι 16). Επιπλέον, ενώ κατέγραψε μόνο μία ασίστ έναντι τεσσάρων του Τροσάρ, ο Τζόλης (13) δημιούργησε σχεδόν διπλάσιες ευκαιρίες σε σύγκριση με τον Τροσάρ (7).

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Τζόλις είναι επίσης επτά χρόνια νεότερος από τον Τρόσαρ και θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται υπό την καθοδήγηση του Αρτέτα δεν θα ήταν τίποτα άλλο παρά μια ώθηση για την ομάδα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ