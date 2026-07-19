Τρίτος νεότερος βασικός σε τελικό Μουντιάλ στην ιστορία o Γιαμάλ!

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Μουντιάλ 2026. Με την παρουσία του στην ενδεκάδα της Ισπανίας στον τελικό, ο νεαρός εξτρέμ γίνεται ο τρίτος νεότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών που ξεκινά βασικός σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, πίσω μόνο από τον Πελέ (17 ετών, 1958) και τον Μπέργκομι (18 ετών, 1982).

Σε ηλικία 19 ετών και 6 ημερών, ο Γιαμάλ είναι ο νεότερος παίκτης του 21ου αιώνα που παίρνει φανέλα βασικού σε τελικό και ο νεότερος που το κάνει μετά τον Κιλιάν Εμπαπέ το 2018. Η παρουσία του σε αυτό το επίπεδο επιβεβαιώνει ότι η Ισπανία έχει στα χέρια της ένα ταλέντο που ωριμάζει με εντυπωσιακή ταχύτητα και μπορεί να καθορίσει παιχνίδια σε κορυφαίο επίπεδο.