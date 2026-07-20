Oμόνοια: Ίσως ανοίγει ο δρόμος για Κάστανο

Η Ομόνοια παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωση του Γρηγόρη Κάστανου, καθώς τα δεδομένα δεν είναι εύκολα. Ο Κύπριος διεθνής ανήκει στην Ελλάς Βερόνα, η οποία όμως φαίνεται πως δεν τον έχει -εκ νέου- στα πλάνα της.

Στο δεύτερο μισό αγωνίστηκε στον Άρη και φανέρωσε στοιχεία που δελέασαν τους πρασίνους της πρωτεύουσας. Ο ίδιος προκρίνει τη μετακίνησή του σε ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους και παρουσία στο Champions League, πακέτο το οποίο μπορεί να του προσφέρει το «τριφύλλι».

Τα πρόσφατα δημοσιεύματα στην Ιταλία κάνουν λόγο για... πολυκοσμία στα χαφ κι έτσι ο Κάστανος ίσως δεν... χωράει στο ρόστερ. Η μεταγραφική περίοδος έχει δρόμο ακόμη και όλα μπορούν να συμβούν. Πάντως, οι πράσινοι συνεχίζουν την... παρακολούθηση.