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Ο οιωνός που δίνει το Μουντιάλ ξανά στην Αργεντινή

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο οιωνός που δίνει το Μουντιάλ ξανά στην Αργεντινή

Μόλις τρεις φορές στην ιστορία έχει συμβεί

Η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ελβετίας στα προημιτελικά, με το συγκεκριμένο σκορ να της δίνει... προβάδισμα κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ελβετίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην τετράδα της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η «αλμπισελέστε» έγραψε ιστορία, καθώς έγινε μόλις η τρίτη ομάδα που πανηγυρίζει νίκη με σκορ 3-1 σε προημιτελικό Μουντιάλ. Αξιοσημείωτο είναι πως οι δύο προηγούμενες, η Ιταλία και η Βραζιλία, συνέχισαν την πορεία τους μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, πετυχαίνοντας μάλιστα το back-to-back στους τίτλους.

Απομένει να φανεί αν αυτή η εντυπωσιακή σύμπτωση θα επιβεβαιωθεί και για την Αργεντινή, η οποία φιλοδοξεί να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να κατακτήσει δεύτερο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την επιτυχία της στο Κατάρ το 2022.

Μόλις τρεις προημιτελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν ολοκληρωθεί με σκορ 3-1, ανάμεσα στους 74 που έχουν διεξαχθεί συνολικά:

1938: Ιταλία 3-1 Γαλλία

1962: Βραζιλία 3-1 Αγγλία

2026: Αργεντινή 3-1 Ελβετία

Το αξιοσημείωτο είναι πως και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, η ομάδα που επικράτησε με 3-1 στα προημιτελικά κατέκτησε τελικά και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ιταλία σήκωσε το τρόπαιο το 1938, ενώ η Βραζιλία έκανε το ίδιο το 1962, με αμφότερες να πανηγυρίζουν τον δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο τίτλο τους.

Τώρα, η Αργεντινή ελπίζει πως η ιστορία θα επαναληφθεί, κυνηγώντας και εκείνη το δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Κατάρ το 2022. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει αρχικά το βράδυ της Τετάρτης (15/07) να επικρατήσουν των Άγγλων στον μεγάλο ημιτελικό. Αν τα καταφέρουν θα βρουν τον νικητή του Γαλλία - Ισπανία (14/07, 22:00) στον τελικό της Νέας Υόρκης (19/07, 22:00).

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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