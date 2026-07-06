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Εξωγήινος Χάαλαντ έστειλε τη Βραζιλία σπίτι της και έγραψε ιστορία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξωγήινος Χάαλαντ έστειλε τη Βραζιλία σπίτι της και έγραψε ιστορία!

Η ονειρική Νορβηγία του τεράστιου Έρλινγκ Χάαλαντ ταπείνωσε την Βραζιλία, επικρατώντας 2-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Νορβηγία συνεχίζει να τραβάει κουπί. Οι Βίκινγκς του Σολμπάκεν με μπροστάρη τον Έρλινγκ Χάλαντ απέκλεισαν την Βραζιλία, επικρατώντας 2-1 της Σελεσάο και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στο 79ο λεπτό με κεφαλιά, έπειτα από ασίστ του Σιέλντρουπ. Στο 90′ “κλείδωσε” την πρόκριση με σουτάρα εν στάση, νικώντας τον Άλισον με χαρακτηριστικό τρόπο.

Ήρωας και ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας, ο Όιραν Νίλαντ, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού, ενώ η συνολική παρουσία του ήταν εκπληκτική. Η Βραζιλία κατάφερε να μειώσει στο 90+10′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νεϊμάρ.

Η Νορβηγία διασταυρώνεται με τον νικητή του ζευγαριού Μεξικό – Αγγλία, των οποίων η μάχη θα διεξαχθεί στο Αζτέκα την Δευτέρα (6/7) τα ξημερώματα στις 03:00.

Το ματς

Με το… καλησπέρα της αναμέτρησης, η Νορβηγία βρήκε δίχτυα με τον Μπεργκ. Ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Σέρλοτ ήταν εμφανώς εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης. Στο 11ο λεπτό του παιχνιδιού, ο Άγερ ανέτρεψε τον Κούνια μέσα στην περιοχή, με την VAR να καλεί τον διαιτητή για on-field review και να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Γκιμαράες ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Νίλαντ ήταν σωτήριος, κρατώντας το μηδέν.

Οι Νορβηγοί είχαν την κατοχή, ανεβαίνοντας ψηλά, όμως δεν απειλούσαν σημαντική. Η Σελεσάο από την άλλη, εκμεταλλεύονταν λάθη και χτυπούσαν στην μετάβαση. Στο 31ο λεπτό ο Μαρτινέλι επιχείρησε το γύρισμα προς τον Γκιμαράες, με τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας να βάζει ξανά σωτήρια το πόδι του. Στο 36′ ο Έντεγκαρντ έκανε μία προσπάθεια από τα δεξιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά.

Στο 41′ ο Έντεγκαρντ έκανε λάθος και έχασε από τον Βίνι. Ο Μαρτινέλι τροφοδότησε ξανά τον εξτρέμ της Ρεάλ, ο οποίος σούταρε από τα αριστερά, με τον Νίλαντ να διώχνει σε κόρνερ. Στο 45+3′ ήταν ξανά σειρά των Νορβηγών να απειλήσουν, με τον Χάαλαντ να ταλαιπωρεί τους Βραζιλιάνους, την μπάλα να α περνάει στον Έντεγκααρντ, ο οποίος εκτέλεσε πάνω στον Άλισον.

Ο Σολμπάκεν άλλαξε τα δύο εξτρέμ του στην ανάπαυλα, με τους Μπομπ και Σιέλντρουπ να δίνουν νέα “πνοή” στους Νορβηγούς, οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρος.

Βέβαια, στο 59′ οι Βραζιλιάνοι ήταν εκείνοι που είχαν μεγάλη στιγμή. Ένα ακόμη λάθος του Έντεγκαρντ έδωσε την δυνατότητα στη Βραζιλία να φύγει στην κόντρα, με τον Βινίσιους να τροφοδοτεί τον Έντρικ, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Νίλαντ, ωστόσο έκανε κακό κοντρόλ, τσίμπησε την μπάλα και αστόχησε.

Στο 62′ η Σελεσάο είχε νέα καλή στιγμή, με τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας να αποκρούει το σουτ του Εάγιαν. Πέντε λεπτά αργότερα ήταν στιγμή της Νορβηγίας να απειλήσει. Ο Μπομπ βρήκε τον Άγερ στα αριστερά στην περιοχή, έκανε το γύρισμα προς τον Χάαλαντ, ο οποίος δεν πρόλαβε να την σπρώξει στα δίχτυα.

Οι Νορβηγοί είχαν αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι τους, οι οποίοι προειδοποίησαν στο 75ο λεπτό με τον Σιέλντρουπ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο εξτρέμ της Μπενφίκα πλαγιοκόπησε τους Βραζιλιάνους από τα αριστερά, έκανε το γέμισμα προς την περιοχή, με τον Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ να παίρνει την κεφαλιά του και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Άλισον.

Στο 85' η Βραζιλία είχε δοκάρι, αφού παρενεβλήθη και ο Νίλαντ για να αποσοβήσει τα χειρότερα, ενώ ένα λεπτό μετά ο Κασεμίρο απέτυχε να σκοράρει από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Ο Χάαλαντ, όμως, δεν έκανε το ίδιο στο 90' και με συρτό διαγώνιο σουτ έγραψε το 2-0.

Η Βραζιλία κατάφερε να μειώσει με το πέναλτι του Νεϊμάρ στο 90'+10, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο, καθώς το 2-1 δεν άλλαξε...

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Μαγκαγιάες, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Ντόουγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Γκιμαράες (79' Έντερσον), Βινίσιους, Κούνια (58' Εντρικ), Μαρτινέλι (67' Νεϊμάρ), Ράιαν (67' Ντανίλο Σάντος)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Αγερ, Βόλφε (90'+5 Όστιγκαρντ), Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Έντεγκααρντ, Σόρλοτ (46' Μπομπ), Χάαλαντ, Νούσα (46' Σέλντερουπ), Ρίερσον (63' Αουρσνες)

 

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