«Ματιές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προς τον Αντρέι Σάντος»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκανάρει την αγορά για να ενισχύσει το ρόστερ που θα έχει στα χέρια του ο Μίκαελ Κάρικ, στον αγώνα του για να επιστρέψει τους «κόκκινους διάβολους» στον δρόμο των επιτυχιών.

Η Γιουνάιτεντ στοχεύει κατά κύριο λόγο στο χτίσιμο κυρίως της μεσαίας γραμμής της, έχοντας ήδη αποκτήσει τον Έντερσον από την Αταλάντα. Στόχος είναι να αποκτηθεί ακόμη ένας χαφ, με τον Αντρέι Σάντος να έρχεται σε πρώτο πλάνο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί η Γιουνάιτεντ έχει εστιάσει στην περίπτωση του Βραζιλιάνου, ο οποίος αγωνίζεται με τα «μπλε» της Τσέλσι.

Για να δεχθούν ωστόσο οι λονδρέζοι να τον παραχωρήσουν θα χρειαστεί η Γιουνάιτεντ να καταβάλει ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Το ίδιο δημοσίευμα μάλιστα αναφέρει ότι μαζί με την ομάδα του Μάντσεστερ ενδιαφέρον έχει δείξει και η Νιούκαστλ.