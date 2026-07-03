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Η εξήγηση της FIFA για το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας: «Οι αισθητήρες δείχνουν ότι...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η εξήγηση της FIFA για το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας: «Οι αισθητήρες δείχνουν ότι...»

Η FIFA αναφέρει πως το τσιπάκι που βρίσκεται στην μπάλα του Μουντιάλ δείχνει γιατί-ορθώς-ακυρώθηκε το γκολ της Κροατίας απέναντι στην Πορτογαλία στις καθυστερήσεις.

Η FIFA πήρε θέση επίσημα για το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας στις καθυστερήσεις του αγώνα των «32» με την Πορτογαλία, που στέρησε από την «χρβάτσκα» την παράταση και προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες.

Η παγκόσμια ομοσπονδία αναφέρει πως το τσιπάκι που υπάρχει σε όλες τις μπάλες που χρησιμοποιούνται στο Μουντιάλ (Trionda) κατέγραψε την ανεπαίσθητη αλλά… πραγματική επαφή που έκανε με την μπάλα ο Ιγκόρ Ματάνοβιτς την ώρα που συμπαίκτης του, ο Μάριο Πάσαλιτς, ήταν εκτεθειμένος, προτού γίνει τελικός αποδέκτης ο Γιόσκο Γκβάρντιολ και σκοράρει.

«Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από την Τεχνολογία Connected Ball που βρίσκεται μέσα στις μπάλες αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Trionda, αποδείχθηκε ότι υπήρξε επαφή από τον Κροάτη Ιγκόρ Ματάνοβιτς κατά την φάση του γκολ εναντίον της Πορτογαλίας, επιτρέποντας στον διαιτητή να καταλογίσει ορθώς το οφσάιντ και να ακυρώσει το γκολ. Οι αισθητήρες IMU που βρίσκονται εντός της μπάλας Trionda είναι ικανοί να εντοπίσουν οποιαδήποτε ελαφριά επαφή, η οποία εμφανίζεται στους θεατές στην μετάδοση ως ‘γραφικό καρδιακού παλμού’, και επιτρέπουν στους διαιτητές ένα πρωτοφανές επίπεδο δεδομένων για να λαμβάνουν γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις», αναφέρει η FIFA.

sport-fm.gr

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