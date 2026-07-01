Οριστικά νοκ άουτ ο Μεντί: Οι 11άδες της αναμέτρησης μεταξύ Βελγίου και Σενεγάλης

Γνωστές έγιναν οι 11άδες της αναμέτρησης του Βελγίου με τη Σενεγάλη για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Το Βέλγιο και η Σενεγάλη διασταυρώνουν τα ξίφη τους το βράδυ της Τετάρτης (23:00) στο Seattle Stadium, με έπαθλο την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι 11άδες των δύο ομάδων. Η πιο σημαντική απουσία αφορά τους Αφρικανούς, που θα πρέπει να παίξουν αυτό το κρίσιμο ματς χωρίς τον βασικό τους πορτιέρε, Εντουάρ Μεντί, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο.Αναλυτικά οι 11άδες:

Βέλγιο (Γκαρσιά): Κουρτουά - Καστάνιε, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ - Βανάκεν, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς - Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε.

Σενεγάλη (Τιαό): Ντιο - Τζέικομπς, Νιακατέ, Σις, Ντιατά - Π. Γκέιγ, Ι. Γκέιγ, Ντιαρά - Μανέ, Εντιαγέ, Σαρ.

sport-fm.gr