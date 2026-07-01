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Τρεις νεκροί στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση του Μεξικού

ΓΗΠΕΔΟ

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Τρεις νεκροί στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση του Μεξικού

Η πρόκριση του Μεξικού στους «16» επισκιάστηκε από τραγικό συμβάν στην Πόλη του Μεξικού, όπου τρεις φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία κατά τη διάρκεια μαζικών πανηγυρισμών.

Η πρόκριση του Μεξικού στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη με 2-0 επί του Ισημερινού, επισκιάστηκε από τραγωδία, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ασφυξίας κατά τη διάρκεια των μαζικών πανηγυρισμών στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μία 19χρονη, ένας 44χρονος και μία 48χρονη υπέκυψαν από ασφυξία, όταν τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας για να γιορτάσει την ιστορική πρόκριση της εθνικής ομάδας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από ένα εκατομμύριο φιλάθλους που βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης μετά τη λήξη της αναμέτρησης.\

Η Γραμματεία Υγείας της Πόλης του Μεξικού επιβεβαίωσε αρχικά τον θάνατο του 44χρονου και της 19χρονης, οι οποίοι, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξαν από ασφυξία. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε και ο θάνατος της 48χρονης γυναίκας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε τρεις.

Η συγκεκριμένη νίκη αποτέλεσε την πρώτη επιτυχία του Μεξικού σε νοκ άουτ αγώνα Μουντιάλ μετά το 1986, όταν η χώρα είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση, γεγονός που προκάλεσε εκτεταμένους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, σοβαρά επεισόδια είχαν καταγραφεί και στο Μοντερέι, όπου χιλιάδες φίλαθλοι επιχείρησαν να εισέλθουν σε χώρο δημόσιας προβολής της αναμέτρησης. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού προκειμένου να αποτρέψει τον συνωστισμό στις εισόδους, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης προκλήθηκε πανικός όταν οι αρχές έκλεισαν τις πύλες του χώρου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φιλάθλους να παραβιάζουν μεταλλικές πύλες και προσωρινά κιγκλιδώματα, ενώ σε άλλο οπτικό υλικό καταγράφεται φίλαθλος να προσπαθεί να ανακουφίσει γυναίκα που είχε επηρεαστεί από τη χρήση σπρέι πιπεριού.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ομάδα Μεξικανών φιλάθλων συγκεντρώθηκε έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής του Ισημερινού στην Πόλη του Μεξικού, χρησιμοποιώντας κόρνες, τύμπανα, μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα, μουσική και πυροτεχνήματα, σε μια προσπάθεια να διαταράξει την ξεκούραση των αντιπάλων.

gazzetta.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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