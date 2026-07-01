Το ρεκόρ του Ντεσάμπ, το νέο που... κυνηγάει και ο τελικός

Δίχως άλλο ο Κιλιάν Μπαπέ...λάμπει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μαζί του ολόκληρη η εθνική Γαλλίας, που ξεχωρίζει έως τώρα με την παρουσία της. Φυσικά και ο «αρχιτέκτονάς» της, Ντιντιέ Ντεσάμπ, που χθες χάραξε το όνομά του στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθιστώντας τον, τον προπονητή με τις περισσότερες νίκες (17), μετά την επιτυχία επί της Σουηδίας (3-0) στη φάση των «32».

Ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής ξεπέρασε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Γερμανός Χέλμουτ Σεν, ο οποίος κέρδισε 16 αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου ως προπονητής της Δυτικής Γερμανίας από το 1964 έως το 1978, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L' Equipe».

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ θα μπορούσε ακόμη και να είχε φτάσει σε αυτό το ορόσημο στη φάση των ομίλων εναντίον της Νορβηγίας, αλλά η απουσία του λόγω του θανάτου της μητέρας του τον ανάγκασε να κάνει...χώρο στον βοηθό του, Γκι Στεφάν, ο οποίος οδήγησε τους «Μπλέ» στη νίκη με 4-1.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έχει πλέον στο στόχαστρό του ένα ακόμη ρεκόρ: τον αριθμό των αγώνων που θα έχει ως προπονητής εθνικής ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Με 22 παιχνίδια ως επικεφαλής των «Μπλε», ο Γάλλος πλησιάζει το ρεκόρ των 25 του Χέλμουτ Σεν.

Η πρόκριση στα ημιτελικά θα του επέτρεπε να ισοφαρίσει αυτό το ρεκόρ, ενώ θα μπορούσε να το ξεπεράσει αν φτάσει στον τελικό.

Ο 57χρονος Ντεσάμπ, προπονεί την εθνική ομάδα της Γαλλίας από το 2012. Οδήγησε τους «Μπλε» στον παγκόσμιο τίτλο το 2018 και στον τελικό όπου έχασε στα πέναλτι από την Αργεντινή το 2022. Ήταν ο αρχηγός της Γαλλίας όταν κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 στη Γαλλία. Αποσύρθηκε ως ποδοσφαιριστής το 2000.