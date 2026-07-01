Πρόεδρος Πράσινου Ακρωτηρίου: «Εχουμε 100% πιθανότητες να νικήσουμε την Αργεντινή»

Η πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι ήδη ιστορική. Έχοντας προκριθεί στο πρώτο τους Μουντιάλ αυτό το καλοκαίρι, οι «Μπλε Καρχαρίες» έχουν φτάσει στη φάση των «32», έχοντας ισοπαλία και στους τρεις αγώνες τους. Ο πρόεδρος του νησιωτικού έθνους της Δυτικής Αφρικής, Χοσέ Μαρία Νέβες, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η εθνική του ομάδα μπορεί να νικήσει την Αργεντινή αυτό το Σάββατο (4/7, 01:00) για τους «32» του Μουντιάλ.

«Νομίζω ότι μπορούμε να νικήσουμε την Αργεντινή με 1-0», δήλωσε ο Χοσέ Μαρία Νέβες στο BBC. «Παίζουμε για να κερδίσουμε... Όταν οι προσδοκίες είναι χαμηλές για μια ομάδα, και αν αυτή η ομάδα έχει τη θέληση να κερδίσει, είναι δυνατό. Μια μικρή χώρα όπως το Πράσινο Ακρωτήριο θα πρέπει πάντα να προσπαθεί να το κάνει αυτό: να εκπλήσσει συνεχώς τους ανθρώπους».

Στον πρώτο τους αγώνα στις 15 Ιουνίου, το Πράσινο Ακρωτήριο εξέπληξε τον κόσμο κρατώντας την Ισπανία ισόπαλη με 0-0, χάρη στον 40χρονο τερματοφύλακά της, Βοζίνια. Οι «Μπλε Καρχαρίες» κέρδισαν στη συνέχεια έναν βαθμό εναντίον της Ουρουγουάης (2-2) και της Σαουδικής Αραβίας (0-0), τερματίζοντας δεύτεροι στον όμιλο τους.

Παρά το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, την πρωταθλήτρια κόσμου, στη φάση των «32», ο Χοσέ Μαρία Νέβες παραμένει αισιόδοξος. Πιστεύει ότι η ομάδα με επικεφαλής τον Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο έχει «100% αυτοπεποίθηση, 100% ελπίδα και θα παλέψει μέχρι το τέλος».

«Έτσι, έχουμε 100% πιθανότητες να κερδίσουμε την Αργεντινή», δήλωσε ο Χοσέ Μαρία Νέβες. «Πήγαμε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο για να γράψουμε τη δική μας μοίρα, που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουμε τους πρωταθλητές».

Ο Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο, γνωστός και ως Μπουμπίστα, πιστεύει σε μια ανατροπή. «Για εμάς, τίποτα δεν είναι αδύνατο», σχολίασε πρόσφατα ο 56χρονος προπονητής, ο οποίος ηγείται της εθνικής ομάδας από το 2020. «Από την αρχή, είπαμε ότι ένας από τους στόχους μας ήταν να παρουσιάσουμε τη χώρα μας στον υπόλοιπο κόσμο. Το να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Αργεντινή και τον Μέσι σε μια τέτοια στιγμή είναι κάτι σπουδαίο για τη χώρα μας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα».

athletiko.gr