ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόεδρος Πράσινου Ακρωτηρίου: «Εχουμε 100% πιθανότητες να νικήσουμε την Αργεντινή»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόεδρος Πράσινου Ακρωτηρίου: «Εχουμε 100% πιθανότητες να νικήσουμε την Αργεντινή»

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ακρωτηρίου, Χοσέ Μαρία Νέβες, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η εθνική του ομάδα μπορεί να νικήσει την Αργεντινή αυτό το Σάββατο (4/7, 01:00) για τους «32» του Μουντιάλ.

Η πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι ήδη ιστορική. Έχοντας προκριθεί στο πρώτο τους Μουντιάλ αυτό το καλοκαίρι, οι «Μπλε Καρχαρίες» έχουν φτάσει στη φάση των «32», έχοντας ισοπαλία και στους τρεις αγώνες τους. Ο πρόεδρος του νησιωτικού έθνους της Δυτικής Αφρικής, Χοσέ Μαρία Νέβες, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η εθνική του ομάδα μπορεί να νικήσει την Αργεντινή αυτό το Σάββατο (4/7, 01:00) για τους «32» του Μουντιάλ.

«Νομίζω ότι μπορούμε να νικήσουμε την Αργεντινή με 1-0», δήλωσε ο Χοσέ Μαρία Νέβες στο BBC. «Παίζουμε για να κερδίσουμε... Όταν οι προσδοκίες είναι χαμηλές για μια ομάδα, και αν αυτή η ομάδα έχει τη θέληση να κερδίσει, είναι δυνατό. Μια μικρή χώρα όπως το Πράσινο Ακρωτήριο θα πρέπει πάντα να προσπαθεί να το κάνει αυτό: να εκπλήσσει συνεχώς τους ανθρώπους».

Στον πρώτο τους αγώνα στις 15 Ιουνίου, το Πράσινο Ακρωτήριο εξέπληξε τον κόσμο κρατώντας την Ισπανία ισόπαλη με 0-0, χάρη στον 40χρονο τερματοφύλακά της, Βοζίνια. Οι «Μπλε Καρχαρίες» κέρδισαν στη συνέχεια έναν βαθμό εναντίον της Ουρουγουάης (2-2) και της Σαουδικής Αραβίας (0-0), τερματίζοντας δεύτεροι στον όμιλο τους.

Παρά το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, την πρωταθλήτρια κόσμου, στη φάση των «32», ο Χοσέ Μαρία Νέβες παραμένει αισιόδοξος. Πιστεύει ότι η ομάδα με επικεφαλής τον Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο έχει «100% αυτοπεποίθηση, 100% ελπίδα και θα παλέψει μέχρι το τέλος».

«Έτσι, έχουμε 100% πιθανότητες να κερδίσουμε την Αργεντινή», δήλωσε ο Χοσέ Μαρία Νέβες. «Πήγαμε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο για να γράψουμε τη δική μας μοίρα, που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουμε τους πρωταθλητές».

Ο Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο, γνωστός και ως Μπουμπίστα, πιστεύει σε μια ανατροπή. «Για εμάς, τίποτα δεν είναι αδύνατο», σχολίασε πρόσφατα ο 56χρονος προπονητής, ο οποίος ηγείται της εθνικής ομάδας από το 2020. «Από την αρχή, είπαμε ότι ένας από τους στόχους μας ήταν να παρουσιάσουμε τη χώρα μας στον υπόλοιπο κόσμο. Το να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Αργεντινή και τον Μέσι σε μια τέτοια στιγμή είναι κάτι σπουδαίο για τη χώρα μας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα».

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο με Κιντιγιά στη Νέα Σαλαμίνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αποκλείστηκες; Έφυγες - Επτά προπονητές του Μουντιάλ 2026 έχουν ήδη απολυθεί!

World Cup 2026

|

Category image

Το ρεκόρ του Ντεσάμπ, το νέο που... κυνηγάει και ο τελικός

World Cup 2026

|

Category image

Κακουλλής: «Τους είπα ότι αν πίστευαν πως έχω θέση στην Ομόνοια, είμαι εδώ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόεδρος Πράσινου Ακρωτηρίου: «Εχουμε 100% πιθανότητες να νικήσουμε την Αργεντινή»

World Cup 2026

|

Category image

Στο πιο μικρό στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο τελευταίος... χορός για CR7 ή Μόντριτς

World Cup 2026

|

Category image

Τα φιλικά του Απόλλωνα στην Ολλανδία

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πήρε πίσω το «9»!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παραμένει Ανορθωσιάτης ο Σόσα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ομόνοια για Κακουλλή: «Welcome back home»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε συμφωνία με τον Άρη για Κακουλλή η ΑΪΚ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αφήνει μεγάλο κενό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το «welcome» του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρεις νεκροί από ασφυξία στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Μεξικού

World Cup 2026

|

Category image

Aπoφασισμένοι για τομές!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη